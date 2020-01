Pompeo discutirá crise na Nicarágua em vista à Costa Rica

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Mike Pompeo, discute nesta terça-feira o que descreveu como uma "crise de autoritarismo" na Nicarágua, quando se reunir na Costa Rica com o presidente Carlos Alvarado.

Pompeo, que está viajando pela América Latina e pelo Caribe nesta semana para fortalecer as relações com os países parceiros da região, chegará a San José após uma visita à Colômbia que foi dominada pela situação na Venezuela e pelos esforços do líder da oposição Juan Guaidó para propiciar a saída do presidente "ilegítimo" Nicolás Maduro e convocar novas eleições.

"Irei à Costa Rica, uma grande amiga cujo compromisso com a democracia está claro há muitas décadas, e discutiremos a crise do autoritarismo em sua própria fronteira com a Nicarágua", anunciou Pompeo na sede da Organização dos Estados Americanos (OEA), antes de iniciar sua jornada na semana passada.

Washington está realizando uma campanha de pressão diplomática e sanções econômicas contra Manágua para forçar a saída do presidente Daniel Ortega e sua esposa e vice-presidente, Rosario Murillo, eleitos em polêmicas eleições em 2016 e que ele acusa de corrupção e graves violações de direitos humanos.

O governo Trump, que considera a Nicarágua parte da "troika de tirania", que também inclui Cuba e Venezuela.