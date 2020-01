Comunicado do Business Wire :SD Association

A SD Association (SDA) está celebrando seu 20.º aniversário, após o iniciar suas atividades 20 anos atrás com a missão de reinventar o cartão de memória e facilitar a vida de consumidores e empresas do mundo todo. Ao longo dos anos, os cartões de memória SD evoluíram, expandiram seus recursos e tornaram-se o cartão número um na preferência. Hoje, esses cartões desempenham um papel fundamental em uma variedade de dispositivos e usos inimagináveis há 20 anos.

A confiável família de cartões de memória SD oferece uma escolha aos consumidores e usuários de negócios, além de aumentar a utilidade, o valor e a longevidade de vários dispositivos eletrônicos de consumo, oferecendo portabilidade, capacidade de atualização e interoperabilidade sem precedentes. Os cartões de memória SD tornaram-se o principal dispositivo de armazenamento para bilhões de produtos nesta era de mobilidade, na qual mais armazenamento é necessário. De acordo com a IDC, até 2023 e além, empresas, máquinas, setores, consumidores, áreas das ciências e mais vão gerar 103 zettabytes por ano. Dados gerados por consumidores e empresas, seja de smartphones, tablets, notebooks, drones, câmeras de vigilância ou automóveis, dependem dos cartões de memória SD para manter suas músicas, filmes, programas de TV, jogos e fotografias seguros e sempre acessíveis.

Vinte anos atrás, o mercado de cartões de memória era uma mistura confusa de cerca de meia dúzia de opções de cartão, a maioria exclusiva, incompatível entre si e apresentando falta de interoperabilidade em diferentes dispositivos. A SD foi criada para se tornar um padrão de tecnologia e atender à crescente demanda eletrônica do consumidor, continuando a promover um ecossistema robusto para colaborações e crescimento entre todos os fabricantes de dispositivos. Os fundadores da SDA foram Matsushita, agora Panasonic, SanDisk Corporation, agora de propriedade da Western Digital, e Toshiba Corporation, cuja divisão de memória foi dividida como KIOXIA Corporation.

"Quando a SD Association começou suas atividades há 20 anos, as três empresas fundadoras foram realmente visionárias ao perceber como o incrivelmente pequeno cartão de memória SD poderia causar um impacto significativo na maneira como armazenamos dados digitais no século 21 - em última instância, criando um padrão absoluto para a próxima geração de mídia digital", disse Yosi Pinto, presidente da SD Association. "As especificações da SD não apenas conduziram a padronização dos cartões de memória para o benefício dos consumidores, mas também continuaram a evoluir e expandir as capacidades para atender às demandas do setor, posicionando a SD como a marca mais reconhecida e confiável para armazenamento removível".

Destaques dos últimos 20 anos de inovações da SDA incluem (veja infográfico):

-- Criou 15 importantes especificações físicas e mecânicas, bem como dezenas de publicações associadas, adendos relacionados, diretrizes de teste e especificações de aplicação

-- Projetou a especificação do microSD de fator de forma minúsculo, agora o cartão de memória mais popular, usado tanto por empresas quanto por consumidores

-- Capacidades de cartão superdimensionadas com especificações SDHC, SDXC e SDUC que chegam a até 128 terabytes

-- O cartão reforçado acelera cerca de 100 vezes de 12 MB/s a 985 MB/s com a especificação SD Express mais recente

-- Suporte de compatibilidade com versões anteriores mantido, com conveniência plug-and-play

-- Mais de 1.700 membros focados na criação e uso de padrões SD

O primeiro cartão SD vendido há 20 anos contava com apenas 8 megabytes de capacidade de armazenamento. Graças aos grandes avanços na tecnologia de memória, atualmente, os cartões SDXC ou microSDXC estão disponíveis com 1 terabyte - um aumento de aproximadamente 125.000 vezes na capacidade em comparação com os primeiros cartões de memória SD.

"Ao criar a tecnologia SD, a SDA ajudou a estabelecer um padrão para impulsionar atividades comerciais e de consumo em um ecossistema robusto que continua crescendo", disse Hiroyuki Sakamoto, presidente da SD Association. "Com os recentes padrões SD Express, microSD Express e SDUC, a SDA desenvolveu um roteiro de produtos que atenderá ao mundo por anos."

A SDA tem experiência inigualável na padronização de cartões de memória para aplicações de consumo e de negócios. A empresa conta com processos de desenvolvimento de especificação técnica robustos e diretrizes de teste reforçadas por atividades de conformidade para o teste de novos produtos quanto à interoperabilidade e conformidade com especificações. Além disso, suas equipes globais de marketing e comunicação padronizam e gerenciam o uso de seus logotipos e símbolos de marcas registradas, instruem os usuários e promovem a adoção, a promoção e o uso de padrões SD.

