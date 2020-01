Comunicado do Business Wire :UAE Research Program for Rain Enhancement Science

O Programa de Pesquisa dos Emirados Árabes Unidos para a Ciência do Aumento Pluviométrico revelou hoje que a chamada para propostas de projetos para o quarto ciclo do programa de subsídios será aberta oficialmente para submissão a partir de 2021 e terá como alvo novas áreas de pesquisa sob a nova estrutura e critérios de avaliação do programa que serão anunciados ainda este ano.

O programa também divulgou os resultados de projetos de pesquisa sobre aumento pluviométrico realizados pelos premiados de sua segunda bolsa de estudos.

Os premiados incluem o Dr. Paul Lawson, cientista sênior de pesquisa da SPEC Incorporated, Estados Unidos da América, a professora Hannele Korhonen, diretora do Programa de Pesquisa Climática do Instituto Meteorológico Finlandês, Finlândia, e Giles Harrison, professor de física atmosférica na Universidade de Reading, Reino Unido.

Sua Excelência, Doutor Abdulla Al Mandous, diretor do NCM e presidente da Associação Regional II (Ásia) da Organização Meteorológica Mundial, disse: "Os projetos premiados apoiados pelo Programa alcançaram marcos importantes no avanço da ciência de aumento pluviométrico e das operações de semeadura de nuvens. Em seu próximo ciclo, esperamos receber propostas de projetos inovadores que possam trazer um impacto transformacional à ciência de melhoria das chuvas globalmente."

Intitulado "Otimização da semeadura de aerossóis nas estratégias de melhoria da chuva (OASIS)", o projeto do professor Korhonen desenvolveu um conjunto abrangente de dados de caracterização de aerossóis da Lidar Instruments (PolyXT e Halo) e um contador CCN implantado nos Emirados Árabes Unidos. Esse projeto dará suporte a operações de semeadura de nuvem usando o modelo em escala de nuvem para criar um emulador estatístico. Além do aumento da precipitação, essa técnica ajudará a determinar os materiais mais adequados para a formação de chuva.

Harrison, por sua vez, trabalhou em um projeto focado nos aspectos elétricos da geração de chuvas, modelando o crescimento de gotas carregadas para pingos de chuva, identificando locais para a campanha de UAV em 2020 para entender a formação de nuvens e nevoeiros nos Emirados Árabes Unidos. As conclusões do projeto apoiarão operações de semeadura de nuvens com base em medições elétricas de nuvens.

Enquanto isso, Doutor Lawson trabalhou em um projeto para identificar nuvens cumulus adequadas para a semeadura de nuvens. Os resultados desse projeto ajudarão a determinar os benefícios da semeadura higroscópica e seu papel no desenvolvimento do esquema de microfísica das nuvens por meio de simulação em colaboração com o Centro Nacional de Pesquisa Atmosférica do Colorado.

