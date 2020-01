'Não se fez nada' contra a mudança climática, diz Greta em Davos

A jovem ativista sueca Greta Thunberg intimou a elite econômica e política reunida esta semana em Davos e afirmou que, "na prática, não se fez nada" pelo clima, apesar da mobilização de jovens do mundo inteiro durante meses.

"Estamos todos lutando pelo clima e pelo meio ambiente, mas, se olharem de uma perspectiva geral, na prática, não se fez nada. Precisamos de muito mais do que isso", afirmou Greta, na abertura do Fórum Econômico Mundial, lamentando que as "emissões de dióxido de carbono não tenham diminuído".