Os assassinatos dolosos registrados no México em 2019 alcançaram o número recorde de 34.582, o mais alto desde 1997, o primeiro ano em que este registro começou a ser feito - conforme dados oficiais divulgados nesta segunda-feira (21).

Em 2019, o mês com o número mais alto de homicídios foi junho, com 2.993 vítimas, detalhou o relatório do Secretariado Executivo do Sistema Nacional de Segurança Pública.