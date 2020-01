As Forças Armadas iranianas dispararam dois mísseis contra o avião Boeing 737 da companhia Ukraine International Airlines, derrubado em 8 de janeiro com um saldo de 176 mortos - revelou um informe preliminar da Organização da Aviação Civil (CAO) do Irã.

"Os investigadores (...) tiveram acesso às informações" do Estado-Maior "e descobriram que foram disparados dois mísseis (...) M1-TOR do norte, na direção do avião", relata o informe divulgado nesta terça-feira (21).