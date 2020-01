Comunicado do Business Wire :Royal Commission for Riyadh City

O rei Salman Bin Abdul Aziz Al Saud da Arábia Saudita nomeou Fahd Abdulmohsan Al-Rasheed presidente da Comissão Real da Cidade de Riade (Royal Commission for Riyadh City, RCRC), em sequência à sua nomeação em 2018 como consultor da Corte Real.

A carreira de Al-Rasheed foi composta de diversos papéis de liderança em importantes organizações sauditas públicas e privadas. De janeiro de 2008 a setembro de 2018, ele foi diretor executivo e membro do conselho da Emaar the Economic City, a desenvolvedora de capital aberto da King Abdullah Economic City (KAEC).

A KAEC é não só a primeira cidade de inteiramente nova e de capital aberto do mundo, mas é também considerada um dos maiores projetos conduzidos pelo setor privado do planeta. Localizada na costa do mar Vermelho da Arábia Saudita e estendendo-se por uma área de 181 quilômetros quadrados, ela conta com avançados recursos urbanos e de sustentabilidade ambiental. Durante seu mandato na KAEC, Al-Rasheed liderou a construção do King Abdullah Port, o primeiro porto privado da região e uma das 100 maiores estruturas portuárias do mundo. Mais de 120 empresas locais e internacionais estabeleceram base corporativa ou industrial na KAEC, tornando-a um importante centro regional de serviços logísticos e industriais. Simultaneamente, Al-Rasheed liderou a construção de diversos projetos residenciais, de serviços públicos e recreativos para tornar a Economic City um destino residencial e turístico atraente e integrado.

Anteriormente, Al-Rasheed havia atuado como diretor financeiro (CFO) e vice-governador da Autoridade de Investimentos Gerais da Arábia Saudita (Saudi Arabian General Investment Authority, SAGIA), além de ter trabalhado na Saudi Aramco, onde conduziu várias iniciativas de finanças corporativas.

Adicionalmente a seu novo cargo como presidente da RCRC, Fahd Al-Rasheed manterá sua funções como:

-- Vice-presidente do conselho de administração da Prince Mohammed bin Salman College of Business and Entrepreneurship, a primeira instituição de ensino superior desse tipo em todo o reino e que busca ser uma incubadora e capacitadora de empreendedores de negócios e futuros líderes em importantes setores (governamental, setor privado e bases da comunidade civil). MiSK Foundation, Babson International College e Lockheed Martin Corporation estão entre as fundadoras da faculdade;

-- Fundador e presidente do conselho da Red Sea Foundation, fundação sem fins lucrativos sediada em Genebra que promove o comércio na região do mar Vermelho;

-- Membro do conselho da New Cities Foundation, fundação sem fins lucrativos sediada em Genebra;

-- Membro do conselho da Emaar Economic City, do King Abdullah Port e da Autoridade de Bairros Diplomáticos de Riade.

Al-Rasheed foi homenageado como Jovem Líder Global pelo Fórum Econômico Mundial em 2011.

Ele é formado em Administração de Empresas pela Washington University em St. Louis, Estados Unidos, e possui MBA pela Stanford Business School. Ele se formou no Programa de Gestão Avançada em Desenvolvimento Imobiliário da Harvard Graduate School of Design.

Comissão Real da Cidade de Riade (RCRC) Riade, Reino da Arábia Saudita Arq. Khalid Al-Hazzani Diretor, Programa de Projetos Arquitetônicos e Assuntos Públicos Celular: +966544777772 hazzani@rcrc.gov.sa

