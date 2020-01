Comunicado do Business Wire :Abakus

No dia 10 de janeiro de 2020, a Família Setúbal do Brasil visitou o escritório do Grupo Abakus na China e se encontrou com Liu Beibei, sócia fundadora desta holding. Ambas efetuaram um profundo intercâmbio em diversas áreas, incluindo finanças, tecnologia, globalização, etc.

Os integrantes do encontro têm expertise empresarial diversificado em todo o mundo.

A Família Setubal é a acionista controladora da Itaúsa (BOVESPA: ITSA4.SA), classificando-se em 366o lugar na lista da Forbes. Com investimento abrange uma ampla variedade de áreas, como finanças, saúde, química e moda.

O Grupo Abakus tem negócios nas áreas de Fintech, Novo Varejo, Espaço Inteligente, Chips Neuromórficos, Robótica e Educação. E, conta com mais de 160 milhões de usuários, além de uma valorização de mais de 3 bilhões de dólares.

Devido a serem os dois principais mercados emergentes, a China e o Brasil, estão em uma fase intense de desenvolvimento e transformação. As empresas brasileiras e chinesas têm intercâmbios cada vez mais frequentes e uma cooperação mais estreita entre si e têm um enorme potencial neste aspecto.

No futuro, as partes irão explorar à aplicação da tecnologia no campo financeiro sob a premissa de vantagens complementares, e fornecer aos usuários serviços inteligentes e profissionais.

