Três pessoas morreram e cerca de 200.000 estudantes ficaram sem aulas nesta segunda-feira (20) na Espanha por causa da tempestade "Gloria", que atinge a região leste do país, segundo as autoridades.

Entre os mortos está uma moradora de rua, de 54 anos e de origem romena, que faleceu por hipotermia em Gandía, ao sul de Valência.

Outra vítima é um espanhol de 63 anos encontrado morto após ser atingido na cabeça por um telha que se desprendeu durante a ventania em sua fazenda na província de Ávila (centro).

A terceira morte ocorreu no povoado perto de Gandía e Valencia. A vítima, um homem de 71 anos, faleceu por hipotermia.

As áreas mais afetadas pela tempestade são a Catalunha, a Comunidade Valenciana e as islas Baleares (leste do país), onde foi decretado estágio de emergência.

Na Comunidade Valenciana, 194 municípios cancelaram as aulas nesta segunda-feira, afetando 191.300 alunos.

Segundo a agência meteorológica espanhola (Aemet), o temporal continuará até quarta-feira.