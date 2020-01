Acordo Macron-Trump para negociar tributo Gafa suspende sanções dos EUA

Os presidentes da França e dos Estados Unidos, Emmanuel Macron e Donald Trump, respectivamente, concordaram em estender as discussões acerca do imposto sobre as gigantes digitais, o Gafa, até o fim do ano, informou nesta segunda-feira uma fonte diplomática de Paris.

A decisão adia, pelo menos por ora, a ameaça de sanções americanas a produtos franceses,

Em tuíte publicado na tarde desta segunda, Macron classificou como "excelente" uma conversa neste domingo com seu homólogo americano.

"Trabalharemos juntos para alcançar um bom acordo e, assim, evitar qualquer aumento das tarifas aduaneiras", acrescentou o inquilino do palácio do Eliseu.