Comunicado do Business Wire :Citi

A lenda do automobilismo patrocinada pelo Citi Private Bank, Fernando Alonso, eletrizou os fãs com a sua estreia em um dos eventos mais difíceis de resistência do automobilismo, o Rali Dakar.

O múltiplo campeão mundial terminou em quarto lugar na etapa final da corrida e, no geral, foi o principal novato. Isso marcou um retorno impressionante desde as dificuldades que ele experimentou no início da semana, quando o seu carro sofreu danos nas rodas e na suspensão, além de um acidente posterior de duplo rolamento.

O Rali Dakar anual - agora em seu quadragésimo segundo ano - é uma corrida off-road de resistência extrema. A edição deste ano consistiu em doze etapas diárias, abrangendo um total de 7.500 quilômetros (4.600 milhas). Além de uma disputa entre alguns dos principais pilotos do mundo, o Rali Dakar desafia os pilotos com terrenos difíceis. Em 2020, os pilotos enfrentaram o desafio adicional de receber informações sobre o percurso nas manhãs de certas partes da corrida, em vez de no dia anterior.

"O desempenho tenaz de Fernando em seu primeiro Rali Dakar demonstrou, mais uma vez, por que ele é um dos maiores pilotos de todos os tempos no automobilismo", disse Peter Clive Charrington, chefe global do Citi Private Bank. "A sua versatilidade é verdadeiramente incrível. De alguma forma, ele consegue produzir a sua mágica inimitável, seja competindo nas ruas apertadas de Mônaco, na chuva noturna de Le Mans ou nas areias áridas da Arábia Saudita. A sua fome por novos desafios, os seus preparativos exaustivos e a sua determinação incansável de vencer são qualidades que procuramos imitar. O Citi Private Bank não poderia estar mais orgulhoso dessa associação com Fernando."

Além de correr no Rali Dakar, Fernando deve competir em Indianápolis em 24 de maio de 2020. Se Alonso vencer o evento, ele se tornará o segundo piloto da história a completar a cobiçada "tríplice coroa do automobilismo", uma conquista que exige vitórias em Indianápolis, Mônaco e Le Mans. Fernando já triunfou duas vezes nos dois últimos eventos.

Sobre o Citi Private Bank:

O Citi Private Bank é um dos bancos privados de maior crescimento no mundo; dedicado a prestar serviços a pessoas e famílias com grandes fortunas e no mundo inteiro, ao oferecer serviços bancários privados e personalizados em âmbito internacional. Com cerca de US$ 460 bilhões em ativos globais sob administração, a franquia inclui 48 escritórios, que atendem a clientes em 116 países. O Citi Private Bank ajuda clientes a crescer e manter as suas fortunas, ativos financeiros, gerar renda trabalhando mais, preservar legados e satisfazer as necessidades de famílias e empresas familiares através de consultorias objetivas e uma plataforma de investimentos de arquitetura aberta. A empresa oferece produtos e serviços a clientes que abrangem os mercados de capital, investimentos administrados, gestão de portfólios, planejamento imobiliário e confiável, financiamento de investimentos, serviços bancários e financiamento de aeronaves, assim como consultoria em artes e esportes com financiamento.

Sobre o Citi:

Citi, o banco líder global, conta com aproximadamente 200 milhões de contas de clientes e opera em mais de 160 países e jurisdições. O Citi oferece aos clientes, corporações, governos e instituições uma grande variedade de produtos e serviços financeiros, entre eles, banco e crédito ao consumidor, banco de investimentos e corporativo, corretagem de seguros, serviços de transações e administração de patrimônios. Informações adicionais podem ser encontradas em www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi | Blog: http://blog.citigroup.com | Facebook: www.facebook.com/citi | LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi.

