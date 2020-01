O governo da região belga da Valônia, que bloqueou por dias em 2016 a assinatura pela União Europeia (UE) do acordo comercial com o Canadá, é "totalmente" contrário ao do Mercosul, afirmou seu presidente na segunda-feira.

"Somos totalmente contrários a esse tratado. Para o governo da Valônia, é não", disse à rádio RTBF na Bélgica, Elio Di Rupo, presidente do governo regional da Valônia e ex-primeiro-ministro belga entre 2011 e 2014.

O político teme as consequências do acordo sobre a agricultura da Valônia e também exige que os países do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai) apliquem as mesmas regras sanitárias da UE.

A aprovação da Valônia, bem como de outras regiões da Bélgica, é necessária para que o governo belga dê seu aval à assinatura do acordo pelo Conselho da UE, que reúne os países do bloco.

Os negociadores da UE e do Mercosul chegaram a um acordo político em junho, após 20 anos de negociações comerciais, que devem passar por uma revisão legal antes da assinatura formal.

No final de 2016, em um momento semelhante ao atual com o Mercosul, somente a Valônia bloqueou a aprovação da Bélgica do acordo com o Canadá, causando uma crise diplomática vários dias antes da reversão.

O parlamento regional deve votar nos próximos dias uma resolução, debatida na segunda-feira em uma comissão parlamentar, que insta o governo da Valônia a "comunicar oficialmente ao governo federal sua oposição ao acordo".

O tratado terá "um impacto negativo no respeito às metas climáticas do Acordo de Paris, ao meio ambiente, à saúde e ao desenvolvimento de um modelo agroalimentar sustentável na Valônia", acrescenta o texto.

A Comissão Europeia prevê que a assinatura formal do texto possa ser realizada no final de 2020, antes de o Parlamento Europeu ratificá-lo, embora deva primeiro convencer outros países mais reticentes, como Áustria, França ou Irlanda.