Venezuelano Guaidó assistirá ao fórum econômico de Davos

O líder opositor Juan Guaidó, reconhecido como presidente encarregado da Venezuela por cerca de 50 países, irá à 50ª edição do Fórum Econômico Mundial, em Davos, Suíça - informou o deputado Stalin González nesta segunda-feira (20).

Guaidó participa do Fórum na quinta-feira, disse González à AFP, sem dar mais detalhes sobre a agenda do parlamentar em Davos.

Burlando uma proibição de saída da Venezuela, o opositor viajou para Bogotá. No domingo (19), foi recebido com honras oficiais pelo presidente colombiano, Iván Duque, no Palácio de Governo.