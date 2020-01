Comunicado do Business Wire :Schlumberger Limited

A Schlumberger Limited (NYSE: SLB) comunicou hoje os resultados do quarto trimestre de 2019 e do ano inteiro de 2019.

-0- *T Resultados do ano inteiro(em milhões, exceto por quantidade de ações)Doze meses encerrados Alteração31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018 Em relação ao ano anteriorReceitaUS$ 32.917 US$ 32.815 0%Lucro (prejuízo) antes dos impostos - base GAAPUS$(10.418) US$ 2.624 n/sReceita operacional por segmento, antes dos impostos*US$ 3.978 US$ 4.187 -5%Margem operacional por segmento, antes dos impostos*12,1% 12,8 % -68 bpsLucro líquido (prejuízo) - base GAAPUS$(10.137) US$ 2.138 n/sLucro líquido, excluindo encargos e créditos*US$ 2.054 US$ 2.261 -9%EPS diluído (prejuízo por ação) - base GAAPUS$ (7,32) US$ 1,53 n/sEPS diluído, excluindo encargos e créditos*US$ 1,47 US$ 1,62 -9% Receita do ano inteiro por área América do NorteUS$ 10.843 11.984 -10%América Latina4.149 3,745 11%Europa/CEI/África7.683 7,158 7%Oriente Médio e Ásia10.017 9,543 5%Outros225 385 n/sUS$ 32.917 US$ 32.815 0% Receita da América do NorteUS$ 10.843 US$ 11.984 -10%Receita internacionalUS$ 21.849 US$ 20.446 7% Receita da América do Norte, excluindo CameronUS$ 8.525 US$ 9.556 -11%Receita internacional, excluindo CameronUS$ 18.874 US$ 17.439 8% *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes.n/s = não significativo*T

O CEO da Schlumberger, Olivier Le Peuch, comentou: "A receita para o ano inteiro de 2019 foi de US$32,9 bilhões, um nível essencialmente estável em relação a 2018. O desempenho geral foi positivo, especialmente nos mercados internacionais, e geramos US$2,7 bilhões em fluxo de caixa livre, que foi um marco memorável sob essas condições do mercado. A margem operacional do segmento antes dos impostos para o ano todo, de 12%, entretanto, foi ligeiramente menor em relação ao ano anterior.

"A receita internacional, excluindo Cameron, cresceu 8% e isso foi consistente com as nossas expectativas de crescimento alto de um dígito. A maioria dos nossos Geomercados internacionais se beneficiou dessas condições de mercado favoráveis e quase a metade deles registrou crescimento da receita de dois dígitos de um ano para o outro, impulsionada pela atividade de exploração, operações offshore e aceleração da transformação digital da indústria. Comparado com o primeiro semestre de 2019, a margem operacional do segmento internacional antes dos impostos melhorou em 100 pontos-base no segundo semestre do ano, um passo firme em direção ao nosso objetivo estratégico de expansão da margem.

"Em contraste, depois de dois anos de crescimento forte, a receita da América do Norte caiu acentuadamente, impulsionada em grande parte pela fraqueza do mercado no continente, afetando o nosso negócio de bombas de pressão OneStim® , uma vez que os clientes alcançaram seus limites de orçamento no ano e permaneceram altamente disciplinados com os gastos de capital.

-0- *T (em milhões)Receita do ano inteiro por segmentoDoze meses encerrados Alteração31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018 Em relação ao ano anteriorCaracterização de ReservatóriosUS$ 6.312 6.173 2%Perfuração9.721 9,250 5%Produção11.987 12,394 -3Êmeron5.336 5.520 -3%Outros(439) (522 ) n/sUS$ 32.917 US$ 32.815 0%n/s = não significativo*T

"Dentre os segmentos de negócio, a receita do Grupo de Caracterização de Reservatório e Perfuração se beneficiou da sua exposição ao mercado internacional, enquanto Produção e Cameron se contraíram em comparação com o ano anterior, devido à fraqueza no mercado em terra na América do Norte.

"Durante o ano, reconhecemos significativas despesas antes dos impostos, impulsionadas pelas condições do mercado, especialmente na América do Norte. Uma vez que essas despesas foram em grande parte não monetárias e, principalmente, relacionadas a fundo de comércio, ativos intangíveis e ativos fixos, elas não impediram a nossa capacidade de gerar fluxo de caixa forte conforme demonstramos no segundo semestre do ano.

"Terminamos o ano alavancando a força da nossa franquia internacional, impulsionada pelo fôlego da recuperação internacional, depois de quatro anos consecutivos de declínio da receita. Iniciamos a nossa estratégia dimensionar-para-ajustar em terra na América do Norte, em meio às condições de mercado desafiadoras, eliminação de custos estruturais para proteger as margens e modelos de negócio de acesso à tecnologia e transformação das operações de ativos leves.

"O ano de 2019 marcou o início de um novo capítulo para a Schlumberger. À medida que avançamos, nossa visão é definir e impulsionar a sustentabilidade do alto desempenho-operacional e financeiramente. Simplificando, queremos ser o parceiro de desempenho preferido para o benefício de nossos clientes e do nosso setor. A nossa estratégia posicionou favoravelmente a Schlumberger para alcançar uma expansão de margem superior, maior retorno sobre capital e crescimento no fluxo de caixa livre.

-0- *T Resultados do quarto trimestre(em milhões, exceto por quantidade de ações)Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2019 30 de setembro de 2019 31 de dezembro de 2018 Sequencial Em relação ao ano anteriorReceitaUS$ 8.228 US$ 8.541 US$ 8.180 -4% 1%Lucro (prejuízo) antes dos impostos - base GAAPUS$ 452 US$ (11.971 ) US$ 648 n/s - 30%Receita operacional por segmento, antes dos impostos*US$ 1.006 US$ 1.096 US$ 967 -8% 4%Margem operacional por segmento, antes dos impostos*12,2% 12,8 % 11,8 % -60 bps 40 bpsLucro líquido (prejuízo) - base GAAPUS$ 333 US$ (11.383 ) US$ 538 n/s -38%Lucro líquido, excluindo encargos e créditos*US$ 545 US$ 596 US$ 498 -9% 9%EPS diluído (prejuízo por ação) - base GAAPUS$ 0,24 US$ (8,22 ) US$ 0,39 n/s -38%EPS diluído, excluindo encargos e créditos*US$ 0,39 US$ 0,43 US$ 0,36 -9% 8% Receita da América do NorteUS$ 2.454 US$ 2.850 US$ 2.820 -14% -13%Receita internacionalUS$ 5.721 US$ 5.629 US$ 5.284 2% 8% Receita da América do Norte, excluindo CameronUS$ 1.907 US$ 2.261 US$ 2.235 -16% -15%Receita internacional, excluindo CameronUS$ 4.892 US$ 4.857 US$ 4.526 1% 8% *Estas são medidas financeiras não GAAP. Consulte as seções intituladas "Encargos e créditos" e "Segmentos" para obter detalhes.n/s = não significativo*T

"A receita do quarto trimestre, de US$ 8,2 bilhões,foi 4% menor sequencialmente. A receita internacional, de US$ 5,7 bilhões, apresentou uma expansão de 2% sequencialmente e um aumento de 8% na comparação anual. A receita da América do Norte foi de US$2,5 bilhões, entretanto, caiu 14% sequencialmente devido à exaustão do orçamento dos clientes e às restrições do fluxo de caixa.

"O crescimento internacional sequencial foi impulsionado pelas regiões do Oriente Médio e Ásia, onde a receita aumentou 5% impulsionada por maiores vendas de produtos ao final do ano no Kuwait, Iraque e Omã; fornecimento de poços turnkey de preço fixo adicionais (LSTK) na Arábia Saudita e aumento da atividade da Well Services no Catar. A receita na América Latina cresceu 1% devido ao aumento nas vendas de licenças de pesquisas sísmicas multiclientes WesternGeco® nas águas da baía de Campeche, no México, enquanto a receita nas regiões da Europa/CIS/África caiu somente 2% devido à redução das atividades no inverno moderado no Hemisfério Norte, que foi parcialmente mitigada pelas fortes altas nas vendas de produtos no final do ano e nas vendas do software digital da Software Integrated Solutions (SIS).

-0- *T Receita do quarto trimestre por segmento(em milhões)Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2019 30 de setembro de 2019 31 de dezembro de 2018 Sequencial Em relação ao ano anteriorCaracterização de ReservatóriosUS$ 1.643 US$ 1.651 US$ 1.571 -1% 5%Perfuração2.442 2.470 2.461 -1% -1%Produção2.867 3.153 2.936 -9% -2Êmeron1.387 1.363 1.345 2% 3%Outros(110) (96 ) (133 ) n/s n/sUS$ 8.228 US$ 8.541 US$ 8.180 -4% 1%n/s = não significativo*T

"A receita da produção caiu 9% sequencialmente, principalmente devido à queda sequencial de 33% na receita da OneStim enquanto continuamos a dimensionar corretamente a capacidade de fraturamento hidráulico ao empilhar mais frotas, em vista da demanda menor. Isso é parte da estratégia dimensionar-para-ajustar que estamos implantando em terra na América do Norte, racionalizando o nosso portfólio de negócios para alcançar melhores retornos e melhor lucratividade. A receita de Caracterização de Reservatório e Perfuração para cada uma delas diminuiu 1% sequencialmente, devido ao final das campanhas de verão no Mar do Norte e na Rússia. Esses efeitos, entretanto, foram parcialmente compensados pelo aumento da atividade de perfuração no Oriente Médio e na Ásia e pelas vendas mais fortes do software digital SIS em diversos Geomercados. A receita da Cameron aumentou 2% sequencialmente devido a maiores vendas do OneSubsea®, Surface Systems e Drilling Systems, principalmente nos mercados internacionais.

"Estou muito satisfeito com os nossos resultados operacionais e financeiros enquanto encerramos 2019 e sou encorajado pelo crescimento da atividade internacional sustentado, embora as condições em terra na América do Norte tenham se tornado mais desafiadoras. O EPS do quarto trimestre, de US$0,39, excluindo encargos e créditos, foi sequencialmente menor, mas foi 8% maior do que o mesmo trimestre do ano passado. A margem operacional do segmento antes dos impostos declinou sequencialmente com os efeitos sazonais, mas melhorou em comparação com o mesmo trimestre do último ano. Este trimestre ofereceu o primeiro crescimento sequencial na margem internacional em qualquer quatro trimestre desde 2014. Estamos, portanto, confiantes que superamos o desafio, especialmente porque agora vemos o crescimento da margem internacional sequencial pelos três últimos trimestres como resultado da nossa disciplina e foco no desempenho da execução. Enquanto isso, em terra na América do Norte, minimizamos a diluição da margem da atividade menor ao implementar a nossa estratégia dimensionar-para-ajustar, atuando decisivamente na redução da capacidade e reestruturando as nossas operações.

"Além disso, geramos fluxo de caixa significativo das operações ao final do ano, tirando proveito do nosso programa de administração de capital. Também concluímos dois marcos importantes durante o trimestre: a formação da joint venture Sensia e o desinvestimento da nossa divisão Drilling Tools. Os ganhos dessas transações ainda suportaram a redução significativa do nosso débito líquido durante o trimestre.

"Por uma perspectiva macro, terminamos o ano com a sensação de que o crescimento da demanda por petróleo se tornará positiva em 2020, devido à redução das incertezas depois do progresso feito no acordo comercial EUA-China. A redução do crescimento da produção na América do Norte, estimada entre 400.000 a 800.000 bpd, deve continuar a apoiar essa tese para o investimento internacional. A recente escalada do risco geopolítico deve definir o piso para o preço do petróleo daqui para frente. No curto prazo, esperamos que o corte na produção pela OPEC+, acordado em dezembro de 2019 limite o investimento e a atividade, especialmente no Oriente Médio e na Rússia, durante a primeira metade de 2020. Enquanto o ano avança, o efeito da redução do crescimento na produção na América do Norte provavelmente causará aperto no mercado e estimulará ainda mais os operadores internacionais a aumentar seus investimentos no segundo semestre do ano e além.

"Com base nisso, esperamos que a taxa de crescimento dos gastos capex E&P; de 2020 nos mercados internacionais fique na faixa média de um dígito. Esperamos, portanto, que a nossa receita com o portfólio internacional cresça no mesmo ritmo ou mais, excluindo os efeitos das transações da Sensia e da Drilling Tools. Os negócios conquistados nessas transações foram responsáveis por aproximadamente 2% da nossa receita global em 2019. O crescimento da receita internacional será mais fortemente ponderado para o segundo semestre do ano, com o aumento da atividade offshore, melhorando o mix de atividades desde o ciclo de crescimento em águas profundas anterior e aumentando o trabalho de exploração em direção ao final do ano e em 2021.

"Na América do Norte, estamos continuando a organização de dimensionar-para-ajustar e o portfólio para reposicionar ou sair das unidades de negócios com baixo desempenho, concentrando nas operações de ativos leves e expandindo os nossos modelos de negócios de acesso à tecnologia. Em alinhamento com a nossa estratégia definida, estamos cautelosamente otimistas de que a alta qualidade do nosso portfólio promoverá a expansão da margem e a melhoria dos retornos no mercado em terra na América do Norte. Isso também levou ao fechamento de um número significativo de instalações e, infelizmente, a reduções na mão de obra.

"Depois de um forte desempenho no fluxo de caixa no segundo semestre de 2019, estamos confiantes na nossa capacidade para melhorar ainda mais a geração de fluxo de caixa em 2020. O nosso foco em margens melhores, administração de capital e gerenciamento cuidadoso do capital de giro continuará a sustentar a nossa capacidade de gerar fluxo de caixa melhor.

"Em resumo, terminamos o ano com um trimestre muito sólido, alinhado à nossa visão de desempenho e ao nosso foco nos retornos. Estou muito feliz com os resultados, e estou orgulhoso da equipe da Schlumberger que demonstrou esse desempenho".

Demais eventos

Em 10 de dezembro de 2019, a Schlumberger anunciou que Simon Ayat, vice-presidente executivo e diretor financeiro, deixará o cargo a partir de 22 de janeiro de 2020. O Sr. Ayat, que entrou na empresa em 1982, continuará na Schlumberger como consultor estratégico sênior ao diretor executivo da Empresa por dois anos. O Sr.Stephane Biguet, nosso vice-presidente financeiro atual e um veterano com 24 anos na Schlumberger, sucederá o Sr. Ayat como vice-presidente executivo e diretor financeiro.

Em 1º de outubro de 2019, a Schlumberger e a Rockwell Automation fecharam a Sensia, sua joint venture anteriormente anunciada. A Rockwell Automation tem 53% da joint venture e a Schlumberger, 47%. No fechamento, a Rockwell Automation fez um pagamento em dinheiro de US$ 238 milhões de ajustes de capital de giro à Schlumberger.

Em 31 de dezembro de 2019, a Schlumberger completou a venda do negócio e dos ativos associados da DRILCO, Thomas Tools e Fishing & Remedial Services, e recebeu receitas líquidas de caixa de US$348 milhões.

Durante o quarto trimestre, a Schlumberger recomprou US$ 1,1 bilhão dos seus títulos em circulação, que compreendem US$ 416 milhões dos seus títulos de 3,00% em circulação com vencimento em 2020; US$ 126 milhões dos seus títulos de 4,50% em circulação com vencimento em 2021; US$ 500 milhões dos seus títulos de 4,20% em circulação com vencimento em 2021; e US$ 106 milhões dos seus títulos seniores de 3,60% com vencimento em 2022.

Em 17 de janeiro de 2020, o Conselho de Administração da Schlumberger aprovou um dividendo trimestral em dinheiro de US$ 0,50 por ação ordinária em circulação, pagável em 9 de abril de 2020, aos acionistas registrados em 12 de fevereiro de 2020.

Receita consolidada por área

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2019 30 de setembro de 2019 31 de dezembro de 2018 Sequencial Em relação ao ano anteriorAmérica do NorteUS$ 2.454 US$ 2.850 US$ 2.820 -14% -13%América Latina1.028 1.014 978 1% 5%Europa/CEI/África2.018 2.062 1.842 -2% 10%Oriente Médio e Ásia2.675 2.553 2.464 5% 9%Outros53 62 76 n/s n/sUS$ 8.228 US$ 8.541 US$ 8.180 -4% 1% Receita da América do NorteUS$ 2.454 US$ 2.850 US$ 2.820 -14% -13%Receita internacionalUS$ 5.721 US$ 5.629 US$ 5.284 2% 8% Receita da América do Norte, excluindo CameronUS$ 1.907 US$ 2.261 US$ 2.235 -16% -15%Receita internacional, excluindo CameronUS$ 4.892 US$ 4.857 US$ 4.526 1% 8%n/s = não significativoOs valores de alguns períodos anteriores foram reclassificados para manter a conformidade com o demonstrativo do período atual.*T

A receita do quarto trimestre, de US$ 8,2 bilhões, caiu 4% sequencialmente. A receita da América do Norte, de US$ 2,5 bilhões, aumentou 14%, enquanto a receita internacional, de US$ 5,7 bilhões, aumentou 2%.

América do Norte

A receita consolidada da área da América do Norte, de US$ 2,5 bilhões, foi 14% menor sequencialmente. O declínio sequencial foi impulsionado pela menor atividade e preços dos nossos negócios OneStim e de perfuração em terra na América do Norte, devido às limitações de orçamento dos clientes e às restrições do fluxo de caixa. A receita em terra na América do Norte diminuiu 19% sequencialmente, enquanto a receita offshore na América do Norte cresceu 3%. A receita da OneStim caiu 33% sequencialmente, enquanto continuamos a dimensionar corretamente a nossa capacidade de fraturamento hidráulico ao empilhar mais frotas em vista da demanda menor. Isso é parte da nossa estratégia dimensionar-para-ajustar em terra na América do Norte, racionalizando o nosso portfólio de negócios para alcançar melhores retornos e maior lucratividade.

Internacional

A receita consolidada na área da América Latina, de US$ 1,0 bilhão, aumentou 1% sequencialmente. Isso se deve principalmente ao aumento nas vendas de licenças para pesquisas sísmicas multiclientes na baía de Campeche, no México, compensando parcialmente a receita menor na Argentina pela redução das atividades de perfuração e serviços em poços de petróleo. A receita no Equador diminuiu ligeiramente, devido aos encerramentos da produção causados pelos distúrbios civis que ocorreram no início do trimestre. A receita da Cameron foi maior devido ao aumento das vendas da Surface Systems nos geomercados do México e da América Central.

A receita consolidada da área Europa/CEI/África, de US$ 2,0 bilhões, diminuiu 2% sequencialmente. Isso foi impulsionado pela redução das atividades no inverno da Wireline e dos serviços de poços, seguido pelo final das campanhas de verão no Mar do Norte e na Rússia, parcialmente compensados pelo aumento das vendas do software digital SIS e das vendas do produto Artificial Lift Solutions na área. A receita aumentou nos geomercados da África Subsaariana e do Norte da África, devido ao início de novos projetos que também ajudaram a mitigar o declínio sazonal da atividade no Hemisfério Norte. A receita da Cameron foi maior devido ao aumento das vendas da Valves & Process Systems (VPS) na Rússia e ao aumento das atividades de projetos e serviços da OneSubsea na Noruega.

A receita consolidada na região do Oriente Médio e Ásia, de US$ 2,7 bilhões, aumentou 5% sequencialmente. Isso foi impulsionado por uma receita maior no Oriente Médio, devido ao aumento das vendas dos produtos das divisões de Conclusões, Artificial Lift Solutions e M-I SWACO no Kuwait, Iraque e Omã; fornecimento de poços LSTK adicionais na Arábia Saudita e ao aumento das atividades da Well Services no Catar. As receitas no Sul e nos geomercados do Sudeste da Ásia e no Extremo Oriente da Ásia e Austrália também foram maiores sequencialmente, devido ao aumento das vendas dos produtos de conclusão e do software digital SIS. A receita da Cameron foi maior devido ao aumento da atividade da OneSubsea na Índia.

Caracterização de Reservatórios

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2019 30 de setembro de 2019 31 de dezembro de 2018 Sequencial Em relação ao ano anteriorReceitaUS$ 1.643 US$ 1.651 US$ 1.571 -1% 5%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 368 US$ 360 US$ 360 2% 2%Margem operacional antes dos impostos22,4% 21,8 % 22,9 % 59 bps -48 bps*T

A receita da divisão de Caracterização de Reservatórios, de US$1,6 bilhão, 83% da qual oriunda de mercados internacionais, diminuiu 1% sequencialmente depois do encerramento das campanhas de verão das atividades de teste e wireline no Mar do Norte e na Rússia, onde o inverno moderado não interrompeu significativamente as atividades. Esse declínio foi parcialmente compensado pelas vendas maiores do software digital SIS em diversos geomercados. As vendas de licenças de pesquisas sísmicas multiclientes da WesternGeco também foram menores, enquanto o aumento das vendas na baía de Campeche, no México, mais do que compensou a redução nas atividades no Golfo do México dos Estados Unidos.

A margem operacional antes dos impostos da Caracterização de Reservatórios, de 22%, aumentou 59 bps sequencialmente devido ao aumento das vendas do software digital SIS. A expansão da margem foi parcialmente compensada pelo declínio sazonal da receita da Wireline e à redução nas atividades das licenças para pesquisa sísmica multiclientes.

Perfuração

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2019 30 de setembro de 2019 31 de dezembro de 2018 Sequencial Em relação ao ano anteriorReceitaUS$ 2.442 US$ 2.470 US$ 2.461 -1% -1%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 303 US$ 305 US$ 318 -1% -5%Margem operacional antes dos impostos12,4% 12,4 % 12,9 % 5 bps -51 bps*T

A receita da divisão de Perfuração, de US$2,4 bilhões, 76% das quais vieram dos mercados internacionais, diminuiu 1% sequencialmente devido ao final da campanha de perfuração de verão na Rússia e à redução da atividade de perfuração em terra na América do Norte, afetando em muito as divisões M-I SWACO e Bits & Drilling Tools. Esses declínios foram parcialmente compensados pelo aumento da atividade de perfuração no Oriente Médio e na Ásia, principalmente pela entrega de poços LSTK adicionais na Arábia Saudita.

A margem operacional antes dos impostos da divisão de Perfuração, de 12%, manteve-se sequencialmente estável devido às melhorias da margem dos projetos de perfuração no Oriente Médio, que compensaram as margens sazonalmente menores na Rússia e às margens de perfuração menores em terra na América do Norte.

Produção

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2019 30 de setembro de 2019 31 de dezembro de 2018 Sequencial Em relação ao ano anteriorReceitaUS$ 2.867 US$ 3.153 US$ 2.936 -9% -2%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 253 US$ 288 US$ 198 -12% 27%Margem operacional antes dos impostos8,8% 9,1 % 6,8 % -32 bps 205 bps*T

A receita de produção, de US$ 2,9 bilhões, dos quais 61% provenientes dos mercados internacionais, apresentou uma queda de 9% sequencialmente. Isso foi impulsionado pela receita da OneStim, que caiu 33% sequencialmente enquanto continuamos o dimensionamento correto da nossa capacidade de fraturamento hidráulico, ao empilhar mais frotas em vista da demanda menor. Isso é parte da implantação da nossa estratégia dimensionar-para-ajustar em terra na América do Norte - racionalizando o nosso portfólio de negócios para alcançar melhores retornos e maior lucratividade. Além disso, a receita com fornecimento de areia e propante também diminuiu. Esses declínios, entretanto, foram parcialmente compensados pelo aumento das atividades de conclusão internacionais nos geomercados de Kuwait, Omã e Sul e Sudeste da Ásia. O aumento da atividade de projetos para Asset Performance Solutions (APS), anteriormente conhecida como Schlumberger Production Management (SPM), contribuiu positivamente com o trimestre, apesar dos problemas de encerramento temporário da produção no Equador.

A margem operacional antes dos impostos da produção, de 9%, contraiu 32 bps sequencialmente devido à menor atividade da OneStim, parcialmente compensada pelo fortalecimento das margens internacionais devido à maior atividade.

Cameron

-0- *T (em milhões)Três meses encerrados em Alteração31 de dezembro de 2019 30 de setembro de 2019 31 de dezembro de 2018 Sequencial Em relação ao ano anteriorReceitaUS$ 1.387 US$ 1.363 US$ 1.345 2% 3%Lucro operacional antes dos impostosUS$ 126 US$ 173 US$ 131 -27% -4%Margem operacional antes dos impostos9,1% 12,7 % 9,8 % -359 bps -64 bps*T

A receita da Cameron, de US$1,4 bilhão, dos quais 60% vieram dos mercados internacionais, aumentou 2% sequencialmente devido a maiores vendas do OneSubsea®, Surface Systems e Drilling Systems, principalmente nos mercados internacionais. VPS foi sequencialmente menor devido à atividade em terra reduzida na América do Norte e como resultado da contribuição do negócio de medições da VPS para a joint venture Sensia. Por geografia, a receita internacional cresceu 7% sequencialmente, principalmente no forte crescimento na Dinamarca e na Noruega e aos geomercados do Extremo Oriente e da Austrália, enquanto a receita na América do Norte declinou em 7% em uma atividade em terra fraca.

A margem operacional antes dos impostos da Cameron, de 9%, contraiu 359 bps sequencialmente, impulsionada em grande parte pelas margens reduzidas no portfólio de projetos da OneSubsea. A atividade em terra menor na América do Norte também resultou em margens reduzidas, particularmente VPS e Surface Systems.

Destaques trimestrais

A combinação de uma equipe única da Schlumberger e desempenho tecnológico, centralizados no cliente e nos desafios da indústria, oferece o potencial para superar o desempenho do mercado e financeiro. Dentro dessa visão, a implementação da tecnologia e modelos de negócio adequados para a bacia criam diferenciação para a Schlumberger. Os exemplos disso durante o trimestre incluem:

-- Na Noruega, Schlumberger, Aker BP e StimWell Services criaram a Well Intervention e Stimulation Alliance, assinando um contrato tripartite de 5 anos, renováveis por mais 5 anos. Através da colaboração, tecnologias inovadoras e digitalização, a recém-formada aliança se esforça para transformar completamente as operações de intervenção convencionais, com objetivos claros para a produção de hidrocarboneto de propulsão em ativos novos e existentes na Plataforma Continental da Noruega. O foco da aliança expandirá as operações de intervenções, com a Schlumberger como parceiro para o registro de wireline, perfuração e o estímulo de poços através do slickline digital e operações de fluxo invertido, flexitubo e operações de fluxo invertido nas instalações fixas da Aker BP, e a StimWell como parceira para o fornecimento de serviços de fraturamento, usando serviços de estímulo baseados em navios. Um sucesso inicial para a aliança foi a execução da operação de multifracionamento, de deslocamento único, no campo de Valhall, executando uma metodologia de perfuração inédita com flexitubo em um ambiente offshore, resultando em economias de tempo significativas.

-- No Kuwait, e pela primeira vez no Oriente Médio, a Drilling & Measurements implantou o serviço de mapeamento de reservatório durante a perfuração GeoSphere HD* para a Kuwait Oil Company. Esse serviço permitiu o mapeamento do contato óleo/água em uma profundidade vertical total de 40 pés (12,192 metros) desde o ponto de medição da ferramenta enquanto perfura. Foi comprovado que a tecnologia reduzirá os custos operacionais para poços similares em US$550.000 por poço no campo de Umm Gudair, eliminando a necessidade de perfurar furos pilotos para confirmar as zonas de contato óleo/água.

-- Em terra, nos EUA, a Bits & Drilling Tools colaborou com a Matador Resources para aumentar a taxa de penetração da perfuração (ROP) na formação West Texas Wolfcamp A. Devido às necessidades de aplicação direcional específicas da Matador, a Smith Bits projetou uma broca PDC resistente à alta abração SHARC* de 6,75 pol. para a seção lateral, usando o design dinâmico integrado e a plataforma de análise IDEAS* para assegurar um design de broca adequado à bacia e fornecer excelente ROP e durabilidade. Isso permitiu que o cliente reduzisse o tempo de perfuração na seção lateral de 2 milhas (3,21 quilômetros) em mais de 50%, em comparação com seu desempenho médio da seção lateral de 2 milhas.

A produção submarina integrada, sistema de propulsão multifase e compressão de gás da OneSubsea são tecnologias líderes da indústria e que ajudam a melhorar o desempenho do cliente. Essas tecnologias também estão permitindo que a Subsea Integration Alliance (SIA) expanda seu negócio global com concessões para contratos de engenharia, compras e construção (EPC). A SIA reúne planejamento de desenvolvimento, entrega de projetos e soluções de ciclo de vida total sob um extenso portfólio tecnológico e de serviços. Os exemplos de tecnologia marítima e integração para o trimestre incluem:

-- A/S Norske Shell concedeu à OneSubsea um contrato estrutural para engenharia, compras, construção e instalação (EPCI) para o fornecimento de sistema de compressão multifase submarino para o campo de Ormen Lange, no mar da Noruega. Através do contrato EPCI, a SIA instalará um sistema de compressão multifase submarino que usa a tecnologia de compressão multifase submarina única da indústria. Na primeira fase do projeto, a OneSubsea será responsável pela engenharia e o design do sistema completo. Depois da decisão final de investimento pelo grupo de licença, o escopo completo do EPCI será executado.

-- Chevron U.S.A. Inc. concedeu à OneSubsea um contrato EPC para o fornecimento de produção submarina e sistema de propulsão multifase integrados para o campo de Anchor, no Golfo do México dos Estados Unidos. O contrato inclui árvores de produção de furo único verticais e fluxômetros multifase classificados para até 20.000 psi. Também incluídos estão coletores de produção e uma estação de bombeamento multifase, com coletor integrado, classificada para até 16.500 psi, bem como controles e distribuição submarinos. Esse é o primeiro contrato de sistema de produção submarina de 20.000 psi da indústria.

-- A Woodside concedeu à SIA um contrato EPCI para o projeto offshore de desenvolvimento do campo de Sangomar, no Senegal. O projeto inclui o desenvolvimento do campo de petróleo Sangomar, que está localizado 100 km ao sul de Dakar. O escopo de trabalho do projeto inclui EPCI para os sistemas de produção submarinos e um riser umbilical e sistema de fluxo submarino. O desenvolvimento incluirá 23 poços em profundidade de água entre 650 m e 1.400 m. As atividades da instalação offshore estão programadas de 2021 até 2023 e a primeira produção de petróleo é esperada para o início de 2023. Através deste contrato, a OneSubsea fornecerá um portfólio de sistemas padrão, incluindo 23 sistemas de cabeçote do poço, 11 árvores de produção submarinas, 10 árvores de injeção de água, duas árvores de injeção de gás, controles superiores e ferramentas de intervenção e suporte de vida no campo.

A Schlumberger alcançou novos marcos na transformação digital dos processos e fluxos de trabalho E&P; durante o trimestre. O ambiente E&P; cognitivo DELFI* vai melhorar ainda mais graças à inteligência artificial, a melhor em sua classe, capacitando os nossos clientes para extraírem insights acionáveis e tomadas de decisão mais rápidas. Exemplos disso incluem:

-- Schlumberger e Dataiku fizeram uma parceria de tecnologia exclusiva, que permitirá que a indústria E&P; construa e implemente as suas próprias soluções de inteligência artificial em toda a extensão dos fluxos de trabalho de extração no ambiente DELFI. A parceria fornecerá recursos sem precedentes para os especialistas do ramo petrotécnico ao preencher o vazio entre a aprendizagem de máquina e a expertise do domínio para permitir melhores insights. Como resultado, a indústria de extração terá acesso a uma plataforma de inovação onde os clientes podem acelerar a implantação de novas soluções em suas organizações.

-- Schlumberger e a ExxonMobil estão trabalhando em conjunto na implementação de soluções de perfuração digitais no planejamento, execução e melhoria contínua, através da aprendizagem. Como primeira etapa dessa jornada, a ExxonMobil fez um acordo de implementação comercial da solução de planejamento de construção de poços coerente DrillPlan*, nas operações não convencionais da ExxonMobil. Espera-se que o acordo permita maior eficiência, aderência aos processos e consistência na construção de poços através do planejamento digital dos poços no ambiente DELFI, usando fluxos de trabalho da solução DrillPlan.

Em dezembro, a Schlumberger se tornou a primeira empresa nos serviços E&P; de extração a se comprometer com a definição de um objetivo baseado em serviço para reduzir suas emissões de gás de efeito estufa, conforme definido pela iniciativa Meta Baseadas na Ciência (Science Based Targets). Calculada usando a expertise da extensa comunidade científica da Schlumberger, a meta baseada na ciência da Schlumberger se alinhará com os objetivos do Acordo de Paris das Nações Unidas.

Tabelas Financeiras

-0- *T Demonstração condensada do resultado consolidado (Perdas) (em milhões, exceto por quantidade de ações) Quarto trimestre Doze Meses Períodos encerrados em 31 de dezembro,2019 2018 2019 2018 ReceitaUS$ 8.228 US$ 8.180 US$ 32.917 US$ 32.815 Juros e outras receitas25 31 86 149 Ganho na formação da Sensia (1)247 - 247 - Lucro na venda da empresa (1)- 215 - 215 DespesasCusto das receitas7.127 7.172 28.720 28.478 Pesquisa e engenharia190 178 717 702 Geral e administrativo129 114 474 444 Depreciações e outros (1)456 172 13.148 356 Juros146 142 609 575 Lucro (prejuízo) antes dos impostosUS$ 452 US$ 648 US$(10.418) US$ 2.624 Despesa com impostos (benefício) (1)109 100 (311) 447 Receita líquida (perda) (1)US$ 343 US$ 548 US$(10.107) US$ 2.177 Lucro líquido atribuível à participação minoritária10 10 30 39 Lucro líquido (prejuízo) atribuível à Schlumberger (1)US$ 333 US$ 538 US$(10.137) US$ 2.138 Ganhos diluídos (prejuízo) por ação da Schlumberger (1)US$ 0,24 US$ 0,39 US$(7,32) US$ 1,53 Média de ações em circulação1.384 1.384 1.385 1.385 Média de ações em circulação presumindo diluição1.396 1.392 1.385 1.393 Depreciação e amortização incluídas nas despesas (2)US$ 848 US$ 919 US$ 3.589 US$ 3.556 *T

-0- *T (1)Consulte a seção intitulada "Encargos e créditos" para obter detalhes.(2) Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamentos e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS.*T

-0- *T Balanço patrimonial condensado consolidado (em milhões) 31 de dezembro, 31 de dezembro, Ativos2019 2018 Ativo circulanteCaixa e investimentos em curto prazoUS$ 2.167 US$ 2.777 Contas a receber7.747 7.881 Outros ativos circulantes5.616 5.073 15.530 15.731 Ativos fixos9.270 11.679 Dados sísmicos multicliente568 601 Fundo de comércio16.042 24.931 Ativos intangíveis7.089 8.727 Outros ativos7.813 8.838 US$ 56.312 US$ 70.507 Passivos e patrimônioPassivo circulanteContas a pagar e passivo adquiridoUS$ 10.663 US$ 10.223 Passivo estimado para imposto de renda1.209 1.155 Empréstimos de curto prazo e proporção atualdas dívidas de longo prazo524 1.407 Dividendos a pagar702 701 13.098 13.486 Dívida de longo prazo14.770 14.644 Impostos diferidos491 1.441 Benefícios pós-aposentadoria967 1.153 Outros passivos2.810 3.197 32.136 33.921 Patrimônio24.176 36.586 US$ 56.312 US$ 70.507 *T

-0- *T Liquidez (em milhões) Componentes da liquidez 31 de dezembro de 2019 30 de setembro de 2019 31 de dezembro de 2018 Caixa e investimentos em curto prazo US$ 2.167 US$ 2.292 US$ 2.777 Empréstimos de curto prazo e posição atual da dívida de longo prazo (524 ) (340 ) (1.407 ) Dívida de longo prazo (14.770 ) (16.333 ) (14.644 ) Dívida líquida (1) US$ (13.127 ) US$ (14.381 ) US$(13.274 ) Detalhes de alterações na liquidez: Doze Quarto Doze Meses Trimestre Meses Períodos encerrados em 31 de dezembro,2019 2019 2018 Lucro líquido (prejuízo) antes de participação minoritáriaUS$(10.107)US$ 343 US$ 2.177 Reduções e outros encargos, líquido de imposto12.396 417 320 Ganho na formação da Sensia, líquido de impostos(205)(205) - Lucro na venda do negócio sísmico marítimo WesternGeco, líquido de imposto- - (196 ) US$ 2.084 US$ 555 US$ 2.301 Depreciação e amortização (2)3.589 848 3.556 Despesa com remuneração com base em ações405 76 345 Alteração no capital de giro(551)789 (442 ) Outros(96)(16) (47 ) Fluxo de caixa das operações (3)US$ 5.431 US$ 2.252 US$ 5.713 Despesas de capital(1.724)(494) (2.160 ) Investimentos APS(781)(255) (981 ) Dados sísmicos multicliente capitalizados(231)(50) (100 ) Fluxo de caixa livre (4)2.695 1.453 2.472 Dividendos pagos(2.769)(692) (2.770 ) Programa de recompra de ações(278)- (400 ) Rendimentos de planos de ações de funcionários219 - 261 Resultados líquidos do desinvestimento e formação da Sensia586 586 579 Aquisições e investimentos de negócios, líquido de caixa adquirido mais dívida adquirida(23)(2) (292 ) Outros(283)(91) (14 ) Aumento (redução) da dívida líquida147 1.254 (164 ) Dívida líquida, começo do período(13.274)(14.381) (13.110 ) Dívida líquida, final do períodoUS$(13.127)US$(13.127) US$(13.274 ) *T

-0- *T (1)"Dívida líquida" representa a dívida bruta menos caixa, investimentos de curto prazo e investimentos em renda fixa mantidos até o vencimento. A gerência acredita que o indicador de dívida líquida oferece informações úteis sobre o nível de endividamento da Schlumberger ao informar a quantia em espécie e os investimentos que podem ser usados para amortizar dívidas. Dívida líquida é uma medida financeira não GAAP, que deve ser considerada adicionalmente, e não como substituto ou superior à dívida total.(2)Inclui depreciação de propriedade, instalações e equipamento e amortização de ativos intangíveis, custos de dados sísmicos multicliente e investimentos APS.(3)Inclui pagamento de verbas rescisórias de aproximadamente US$ 128 milhões e US$ 24 milhões, durante os doze meses e o quarto trimestre encerrados em 31 de dezembro de 2019, respectivamente, e US$ 340 milhões durante os doze meses encerrados em 31 de dezembro de 2018.(4)"Fluxo de caixa livre" representa o fluxo de caixa das operações menos as despesas de capital, investimentos APS e custos de dados sísmicos multicliente capitalizados. A administração acredita que o fluxo de caixa livre é uma medida de liquidez importante para a empresa e útil para os investidores e para a gestão como uma medida da capacidade da Schlumberger de geração de caixa. Uma vez que as necessidades e as obrigações do negócio são atendidas, esse dinheiro pode ser usado para reinvestir na empresa, para crescimento futuro ou para devolver aos nossos acionistas por meio de pagamentos de dividendos ou recompra de ações. O fluxo de caixa livre não representa o fluxo de caixa residual disponível para despesas discricionárias. O fluxo de caixa livre é uma medida financeira não GAAP que deve ser considerada além de, e não como substituto para, ou superior, ao fluxo de caixa livre de operações.*T

Encargos e créditos

Além de resultados financeiros determinados de acordo com os princípios contábeis geralmente aceitos (GAAP) dos EUA, este comunicado à imprensa sobre os resultados do ano inteiro e do quarto trimestre de 2019 também inclui medidas financeiras não GAAP (conforme definido no Regulamento G da SEC). Além das medidas financeiras não GAAP discutidas acima sob "Liquidez", receita líquida (perda), excluindo encargos e créditos, bem como medidas dele derivadas (incluindo EPS diluído, excluindo encargos e créditos; o lucro líquido da Schlumberger (perda), excluindo encargos e créditos; e taxa de imposto efetiva, excluindo encargos e créditos) são medidas financeiras não GAAP. A administração acredita que a exclusão dos encargos e créditos destas medidas financeiras permite avaliar, de forma mais eficaz, o período de operações da Schlumberger durante o período e identificar as tendências operacionais que poderiam ser mascarados pelos itens excluídos. Estas medidas também são utilizadas pela administração como medidas de desempenho na determinação de certa compensação de incentivo. As medidas financeiras não GAAP anteriores devem ser consideradas adicionalmente, e não como um substituto ou superior a outras medidas de desempenho financeiras preparadas de acordo com GAAP. O seguinte é uma reconciliação destas medidas não GAAP com as medidas GAAP comparáveis.

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Quarto trimestre de 2019 Antes dos impostos Impostos Participações minoritárias Líquido EPS diluído * Lucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 452 US$ 109 US$ 10 US$ 333 US$ 0,24 Restruturação na América do Norte 225 51 - 174 0,12 Outras restruturações 104 (33 ) - 137 0,10 Redução da força de trabalho 68 8 - 60 0,04 Contabilidade de pagamento de pensões 37 8 - 29 0,02 Recompra de títulos 22 5 - 17 0,01 Ganho na formação da Sensia (247 ) (42 ) - (205 ) (0,15 ) Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 661 US$ 106 US$ 10 US$ 545 US$ 0,39 Terceiro trimestre de 2019 Antes dos impostos Impostos Participações minoritárias Líquido EPS diluído Lucro líquido da Schlumberger (perda) (base GAAP) US$(11.971 ) US$(598 ) US$ 10 US$(11.383 ) US$(8,22 ) Depreciação do fundo de comércio 8.828 43 - 8.785 6,34 Bombeamento por pressão na América do Norte 1,575 344 - 1.231 0,89 Prejuízo com ativos intangíveis 1.085 248 - 837 0,60 Outros relacionados com a América do Norte 310 53 - 257 0,19 Soluções de desempenho de ativos 294 - - 294 0,21 Investimentos pelo método de equivalência patrimonial 231 12 - 219 0,16 Argentina 127 - - 127 0,09 Outros 242 13 - 229 0,17 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 721 US$ 115 US$ 10 US$ 596 US$ 0,43 Quarto trimestre de 2018 Antes dos impostos Impostos Participações minoritárias Líquido EPS diluído Lucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 648 US$ 100 US$ 10 US$ 538 US$ 0,39 Lucro na venda do negócio de aquisição sísmica marítima (215 ) (19 ) - (196 ) (0,14 ) Deterioração de ativos 172 16 - 156 0,11 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 605 US$ 97 US$ 10 US$ 498 US$ 0,36 * A soma não bate devido ao arredondamento.*T

-0- *T (em milhões, exceto por quantidade de ações) Doze meses de 2019 Antes dos impostos Impostos Participações minoritárias Líquido EPS diluído * Lucro líquido da Schlumberger (perda) (base GAAP) US$(10.418 ) US$(311 ) US$ 30 US$(10.137 ) US$(7,32 ) Quarto trimestreRestruturação na América do Norte 225 51 - 174 0,13 Restruturação e outros 104 (33 ) - 137 0,10 Redução da força de trabalho 68 8 - 60 0,04 Contabilidade do pagamento de pensões 37 8 - 29 0,02 Recompra de títulos 22 5 - 17 0,01 Ganho na formação da Sensia (247 ) (42 ) - (205 ) (0,15 ) Terceiro trimestreDepreciação do fundo de comércio 8.828 43 - 8.785 6,34 Bombeamento por pressão na América do Norte 1.575 344 - 1.231 0,89 Prejuízo com ativos intangíveis 1.085 248 - 837 0,60 Outros relacionados com a América do Norte 310 53 - 257 0,19 Soluções de desempenho de ativos 294 - - 294 0,21 Investimentos pelo método de equivalência patrimonial 231 12 - 219 0,16 Argentina 127 - - 127 0,09 Outros 242 13 - 229 0,17 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 2.483 US$ 399 US$ 30 US$ 2.054 US$ 1,47 Doze meses de 2018 Antes dos impostos Impostos Participações minoritárias Líquido* EPS diluído Lucro líquido da Schlumberger (base GAAP) US$ 2.624 US$ 447 US$ 39 US$ 2.138 US$ 1,53 Lucro na venda do negócio de aquisição sísmica marítima (215 ) (19 ) - (196 ) (0,14 ) Depreciação e outros:Redução da força de trabalho 184 20 - 164 0,12 Deterioração de ativos 172 16 - 156 0,11 Lucro líquido da Schlumberger, excluindo encargos e créditos US$ 2.765 US$ 464 US$ 39 US$ 2.261 US$ 1,62 * A soma não bate devido ao arredondamento.*T

Segmentos

-0- *T (em milhões) Três meses encerrados em31 de dezembro de 201930 de setembro de 201931 de dezembro de 2018ReceitaLucroantes dosimpostosReceitaLucro(Prejuízo)antes dosimpostosReceitaLucroantes dosimpostosCaracterização de ReservatóriosUS$ 1.643 US$ 368 US$ 1.651 US$ 360 US$ 1.571 US$ 360 Perfuração2.442 303 2.470 305 2.461 318 Produção2.867 253 3.153 288 2.936 198 Cameron1.387 126 1.363 173 1.345 131 Eliminações e outros(111)(44) (96 ) (30 ) (133 ) (40 ) Receita operacional por segmento, antes dos impostos1.006 1.096 967 Corporativos e outros(215) (231 ) (238 ) Renda de juros(1)8 7 8 Despesa com juros(1)(138) (151 ) (132 ) Encargos e créditos(2)(209) (12.692 ) 43 US$ 8.228 US$ 452 US$ 8.541 US$ (11.971 ) US$ 8.180 US$ 648 *T

-0- *T (em milhões) Doze meses encerrados31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018 ReceitaLucro (prejuízo) antes dos impostos Receita Lucro antes dos impostos Caracterização de ReservatóriosUS$ 6.312 US$ 1.327 US$ 6.173 US$ 1.347 Perfuração9.721 1.216 9.250 1.239 Produção11.987 993 12.394 1.052 Cameron5.336 613 5.520 653 Eliminações e outros(439)(171) (522 ) (104 ) Receita operacional por segmento, antes dos impostos3.978 4.187 Corporativos e outros(957 ) (937 ) Renda de juros(1)33 52 Despesa com juros(1)(571) (537 ) Encargos e créditos(2)(12.901) (141 ) US$ 32.917 US$(10.418) US$ 32.815 US$ 2.624 *T

-0- *T (1) Exclui juros incluídos nos resultados do segmento. (2) Veja a seção intitulada "Encargos e Créditos" para mais detalhes. *T

Os valores de alguns períodos anteriores foram reclassificados de acordo com o demonstrativo do período atual.

-0- *T Informações complementares 1)Qual é a orientação capex para o ano inteiro de 2020? O Capex (excluindo investimentos multicliente e APS) para todo o ano de 2020 deverá ser de aproximadamente US$ 1,7 bilhão, semelhante ao nível de 2019. 2)Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre do quarto trimestre de 2019? O fluxo de caixa de operações do quarto trimestre de 2019 foi de US$ 2,3 bilhões. O fluxo de caixa livre do quarto trimestre de 2019 foi de US$ 1,5 bilhão. 3)Qual foi o fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa livre para o ano inteiro de 2019? O fluxo de caixa de operações do ano inteiro de 2019 foi de US$ 5,4 bilhões. O fluxo de caixa livre do ano inteiro de 2019 foi de US$ 2,7 bilhões e incluiu US$ 128 milhões em indenizações trabalhistas. Entretanto, isso exclui US$ 238 milhões de receitas líquidas de caixa que foram recebidas em conexão com a formação da joint venture Sensia e US$348 milhões de receitas líquidas de caixa recebidas do desinvestimento dos negócios e ativos associados da DRILCO, Thomas Tools e Fishing & Remedial Services. 4)O que foi incluído em "Juros e outras receitas" do quarto trimestre de 2019? "Juros e outras receitas" do quarto trimestre de 2019 foram de US$ 25 milhões. Esse valor foi composto por ganhos com investimentos de método de equivalência patrimonial de US$ 15 milhões e renda de juros de US$ 10 milhões. 5)Qual foi a alteração em renda de juros e despesa com juros durante o quarto trimestre de 2019? A renda de juros de US$ 10 milhões do quarto trimestre de 2019 diminuiu US$ 2 milhões sequencialmente. A despesa com juros de US$ 146 milhões reduziu US$ 14 milhões sequencialmente. 6)Qual é a diferença entre o lucro consolidado (perda) antes dos impostos e o lucro operacional do segmento antes dos impostos da Schlumberger? A diferença consiste, principalmente, de itens corporativos, encargos e créditos e renda de juros e despesa com juros não alocados aos segmentos, bem como despesa com remuneração com base em ações, despesa com amortização associada a alguns ativos intangíveis, algumas iniciativas gerenciadas de modo centralizado e outros itens não operacionais. 7)Qual foi a alíquota efetiva de imposto (effective tax rate, ETR) do quarto trimestre de 2019? A ETR do quarto trimestre de 2019, calculada conforme GAAP, foi de 24,0% em comparação com 5% do terceiro trimestre de 2019. O ETR do terceiro trimestre e do quarto trimestre de 2019, excluindo encargos e créditos, foi de 16,0%. 8)Quantas ações ordinárias estavam em circulação em 31 de dezembro de 2019 e houve alguma alteração em comparação com o final do trimestre anterior? Havia 1,385 bilhão de ações ordinárias em circulação em 31 de dezembro de 2019. A tabela a seguir mostra a alteração no número de ações em circulação de 30 de setembro de 2019 a 31 de dezembro de 2019. *T

-0- *T (em milhões) Ações em circulação em 30 de setembro de 2019 1.384 Ações emitidas de acordo com o plano de compra de ações de funcionários - Aquisição de ações restritas 1 Programa de recompra de ações - Ações em circulação em 31 de dezembro de 2019 1.385 *T

-0- *T 9)Qual foi o número médio ponderado de ações em circulação durante o quarto trimestre de 2019 e o terceiro trimestre de 2019? Como isso se reconcilia com o número médio de ações em circulação, presumindo a diluição, usado no cálculo do lucro diluído por ação, excluindo encargos e créditos? O número médio ponderado de ações em circulação durante o quarto trimestre de 2019 foi de 1,384 bilhão e de 1,385 bilhão durante o terceiro trimestre de 2019. Abaixo está uma reconciliação da média ponderada de ações em circulação com relação ao número médio de ações em circulação, presumindo a diluição usada no cálculo do lucro diluído por ação, excluindo encargos e créditos. *T

-0- *T (em milhões)Quarto trimestre 2019 Terceiro trimestre 2019 Média ponderada de ações em circulação1.384 1.385 Exercício presumido de opções de compra de ações- - Ações restritas não adquiridas12 11 Média de ações em circulação, assumindo diluição1.396 1.396 *T

-0- *T 10)Qual era o saldo não amortizado dos investimentos da Schlumberger em projetos de APS em 31 de dezembro de 2019 e como isso mudou em termos de investimento e amortização em comparação a 30 de setembro de 2019? O saldo não amortizado dos investimentos da Schlumberger nos projetos de APS foi de aproximadamente US$ 3,7 bilhões, em 31 de dezembro de 2019, e US$3,9 bilhões, em 30 de setembro de 2019. Esses valores foram incluídos em Outros ativos no Balanço patrimonial consolidado condensado da Schlumberger. O saldo não amortizado dos investimentos da Schlumberger nos projetos de APS foi alterado conforme descrito abaixo: *T

-0- *T (em milhões) Balanço em 30 de setembro de 2019 US$ 3.903 Investimentos APS 255 Prejuízo - Amortização do investimento de APS (184 ) Outros (250 ) Balanço em 31 de dezembro de 2019 US$ 3.724 *T

-0- *T 11)Qual foi o valor de vendas multicliente do negócio WesternGeco no quarto trimestre de 2019? As vendas multicliente, incluindo as taxas de transferência, foram de US$ 175 milhões no quarto trimestre de 2019 e de US$ 200 milhões no terceiro trimestre de 2019. 12)Qual foram os pedidos pendentes do negócio WesternGeco no final do quarto trimestre de 2019? Os pedidos pendentes do WesternGeco, que se baseiam nos contratos assinados com os clientes, eram de US$ 324 milhões no final do quarto trimestre de 2019. E de US$ 321 milhões no final do terceiro trimestre de 2019. 13)Quais foram os pedidos e os pedidos pendentes dos negócios Drilling Systems e OneSubsea da Cameron? Os pedidos e pedidos pendentes da Drilling Systems e OneSubsea foram conforme descrito abaixo: *T

-0- *T (em milhões)PedidosQuarto trimestre 2019 Terceiro trimestre 2019 OneSubseaUS$ 785 US$ 320 Drilling SystemsUS$ 170 US$ 163 Pedidos pendentes (no final do período)OneSubseaUS$ 2.222 US$ 1.822 Drilling SystemsUS$ 433 US$ 496 *T

-0- *T 14)Quais são os componentes dos US$ 209 milhões de encargos e créditos registrados durante o quarto trimestre de 2019? Os componentes do encargo antes dos impostos de US$ 209 bilhões são os seguintes (em milhões): *T

-0- *T Relacionados à América do Norte (a) US$ 225 Outras restruturações(b) 104 Redução da força de trabalho (c) 68 Contabilização de pagamentos de pensão (d) 37 Recompra de títulos (e) 22 Ganho na formação da Sensia (f) (247) US$ 209 *T

-0- *T (a) Consiste de US$ 225 milhões associados ao fechamento de instalações e custos para encerrar algumas atividades na América do Norte. Essas despesas incluíram US$ 123 milhões relacionados a ativos fixos; US$ 55 milhões de ativos com direito de uso sob leasing de operações e US$ 47 milhões com outros custos de encerramento. (b) Principalmente se referem à reestruturação de algumas atividades fora da América do Norte. Inclui US$ 68 milhões associados com ativos a serem desinvestidos e US$ 36 milhões com custos de fechamento de instalações. (c) Representa verbas rescisórias com a integração das operações da Schlumberger e o encerramento de algumas atividades. (d) Alguns planos de pensão definidos pela Schlumberger ofereceram aos ex-funcionários da Schlumberger, que ainda não começaram a receber seus benefícios de pensão, a oportunidade de receber um pagamento fixo do seu benefício de pensão investido. Essas transações não tiveram impacto no fluxo de caixa da Schlumberger, mas resultaram em despesas com pagamento de pensões não em dinheiro de US$ 37 milhões no quarto trimestre de 2019. (e) A Schlumberger recomprou alguns títulos seniores, o que resultou em uma despesa de US$ 22 milhões. (f) A Schlumberger registrou um ganho de US$ 247 milhões em conexão com a formação da joint venture Sensia. *T

Sobre a Schlumberger

A Schlumberger é a maior fornecedora mundial de tecnologia para caracterização, perfuração, produção e processamento de reservatórios para o setor de petróleo e gás. Com vendas de produtos e serviços em mais de 120 países e empregando aproximadamente 105.000 pessoas que representam mais de 170 nacionalidades, a Schlumberger fornece a gama mais abrangente de produtos e serviços do setor, desde a exploração até a produção, e soluções integradas de poro a oleoduto que otimizam a recuperação de hidrocarbonetos para proporcionar desempenho sustentável do reservatório.

A Schlumberger Limited tem escritórios executivos em Paris, Houston, Londres e Haia, e informou receitas de US$ 32,92 bilhões em 2019. Para obter mais informações, acesse www.slb.com.

*Marca da Schlumberger ou das empresas Schlumberger.

Observações

A Schlumberger realizará uma teleconferência para discutir o comunicado dos resultados à imprensa e o panorama comercial na sexta-feira, 17 de janeiro de 2020. A chamada está programada para começar às 8h30m. horário da zona leste dos EUA (ET). Para acessar a teleconferência, que é aberta ao público, entre em contato com o operador da teleconferência pelo telefone +1 (844) 721-7241 na América do Norte ou +1 (409) 207-6955 fora da América do Norte, cerca de dez minutos antes do horário de início agendado para a conferência e forneça o código de acesso 4013483. Após conclusão da teleconferência, uma reprodução do áudio estará disponível até 17 de fevereiro de 2020, que pode ser acessada ligando para +1 (866) 207-1041 na América do Norte ou +1 (402) 970-0847 fora da América do Norte, informando o código de acesso 5581807. A teleconferência será transmitida pela internet simultaneamente em www.slb.com/irwebcast apenas com áudio. Uma reprodução do webcast também estará disponível no mesmo site até 17 de fevereiro de 2020.

Este comunicado sobre os lucros do quarto trimestre de 2019, bem como outras declarações que fazemos, contêm "declarações prospectivas" de acordo com o significado das leis federais sobre valores mobiliários, que incluem declarações que não são fatos históricos, como nossas previsões ou expectativas com relação ao panorama do negócio; crescimento da Schlumberger como um todo e cada um dos seus segmentos (e produtos e áreas geográficas específicas dentro de cada segmento); procura de petróleo e gás natural e o crescimento da produção; os preços do petróleo e do gás natural; melhorias nos procedimentos operacionais e nas tecnologias, inclusive nosso programa de transformação; despesas de capital pela Schlumberger e pelo setor de petróleo e gás; estratégias do negócio da Schlumberger e dos clientes da Schlumberger; os efeitos a reforma fiscal dos EUA; nossa taxa fiscal efetiva; os projetos APS, joint ventures e alianças da Schlumberger; metas de emissões dos gases do efeito estufa e progresso em relação a essas metas; condições econômicas e geopolíticas globais futuras e resultados futuros das operações. Essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, inclusive, entre outros, condições econômicas globais; mudanças nos gastos com produção e exploração pelos clientes da Schlumberger e mudanças no nível de desenvolvimento e exploração de petróleo e gás natural; condições gerais econômicas, políticas e comerciais em importantes regiões do mundo; riscos cambiais; pressão de preços; fatores climáticos e sazonais; atrasos, modificações ou cancelamentos operacionais; declínios de produção; mudanças nas exigências regulamentares e regulamentos governamentais, inclusive as associadas com exploração de gás e petróleo offshore, fontes radioativas, explosivos, produtos químicos, serviços de fraturamento hidráulico e iniciativas relacionadas com o clima; a incapacidade da tecnologia de atender aos novos desafios da exploração e outros riscos e incertezas detalhados neste comunicado de resultados do ano inteiro e do quarto trimestre de 2019 e em nossos mais recentes formulários 10-K,10-Q e 8-K protocolados ou enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (Securities and Exchange Commission, SEC). Se um ou mais desses ou outros riscos ou incertezas se materializarem (ou as consequências de tais mudanças de desenvolvimento), ou se nossas premissas subjacentes se mostrarem incorretas, os resultados reais podem divergir materialmente dos refletidos em nossas declarações prospectivas. A Schlumberger descarta qualquer intenção ou obrigação de atualizar ou revisar tais declarações, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou qualquer outra razão.

