Projeções de produção da Rio Tinto ficam ligeiramente abaixo do esperado pelo UBS

As projeções da Rio Tinto para 2020 vieram ligeiramente menores que o esperado pelo UBS. A mineradora espera produzir entre 530 mil e 570 mil toneladas de cobre extraído neste ano, por conta de uma menor escala de produção nas operações em Kennecoth, no estado americano do Utah. A estimativa do UBS era de produção de 588 mil toneladas.



A projeção da empresa para a produção de dióxido de titânio ficou entre 1,2 milhão e 1,4 milhão de toneladas, com o aumento da produção em Richards Bay, na África do Sul. A projeção do UBS era de produção de 1,5 milhão de toneladas.



A expectativa da companhia de produzir entre 330 milhões e 343 milhões de toneladas de minério de ferro em 2020 já era conhecida, e o banco espera que a produção fique próxima do teto da projeção. O UBS mantém recomendação neutra para as ações da Rio Tinto.