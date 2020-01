Comunicado do Business Wire :Dahua Technology

Dahua Technology, líder mundial em soluções de IoT e provedor de serviços de IoT, lança seu principal produto para 2020 na Intersec Dubai, incluindo o avanço da tecnologia over-coaxial HDCVI 6.0, IA (WizSense / WizMind) e tecnologia de cores, que permitem um desempenho excepcional sob condições extremamente baixas de luminosidade, permitindo e acelerando a transformação da AIoT.

HDCVI 6.0

Líder de longa data no domínio de HDCVI que oferece grande comodidade, qualidade incomparável e menor custo, a Dahua Technology lança o HDCVI 6.0. Com 4K em tempo real (exibição ao vivo a 30 fps), codificação de IA, conversação bidirecional e IA aprimorada, o HDCVI 6.0 fornece uma experiência visual superior, na qual pequenos detalhes são captados com maior clareza em uma ampla cobertura de monitoramento. Com foco em pessoas e veículos, melhora significativamente a qualidade da transmissão digital em comparação com o H.265. A comunicação em tempo real permite que os usuários alertem sobre intrusos e verifiquem situações reais. Além disto, a IA aprimorada traz novas possibilidades para o HDCVI 6.0.

Cores completas

A demanda por câmeras com pouca luminosidade está aumentando. A Dahua Technology lançou câmeras em cores, que captam informações vívidas em cores, mesmo em condições de pouca luminosidade. Em locais com alta taxa de criminalidade, como becos escuros, extrai efetivamente características de cores de pessoas, veículos e outros objetos, oferecendo uma grande ajuda durante o procedimento de obtenção de evidências. Trabalhando com algoritmos de IA, o reconhecimento do alvo e a precisão da extração de característicos são aprimorados ainda mais em ambientes com pouca luminosidade.

IA (WizSense/WizMind)

Para acelerar a adoção da IA, a Dahua Technology lança soluções WizSense, baseadas em IA, com foco em pessoas e veículos, fornecendo inteligência, simplicidade e inclusão aos usuários.

O WizSense, fácil de usar e de baixo custo, é competente para atender às necessidades de usuários comuns. Com SMD Plus, dissuasão ativa, proteção de perímetros, reconhecimento facial, codificação de IA, etc., assegura uma previsão exata antes de eventos; dissuasão instantânea durante eventos; busca rápida de alvos após eventos; economia de armazenamento, garantindo detalhes do alvo. Certificado pela TÜV Rheinland, UL, etc., o WizSense garante segurança cibernética de alto nível com uso de algoritmos de criptografia.

O WizMind, além das funções do WizSense, também suporta contagem de pessoas, estrutura de vídeo, ANPR, proteção de privacidade facial/corporal de pessoas, monitoramento de grandes cenas, etc. É uma série sofisticada de soluções personalizadas para agregar mais valor a integradores e instaladores de sistemas.

Aplicativos

As principais tecnologias podem ser aplicadas a locais escuros, áreas movimentadas com muitas pessoas e veículos bem como lugares extremamente importantes e delicados, como esquinas escuras, encruzilhadas, cassinos, museus, cofres bancários, etc.

Com a missão de "Permitir uma sociedade mais segura e uma vida mais inteligente", a Dahua Technology continuará com foco em "Inovação, Qualidade e Serviço" para atender parcerias e clientes em todo o mundo.

