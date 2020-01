Produção de petróleo na Líbia cai em ao menos 700 mil barris após ação de milícia

O Exército Nacional Líbio, milícia liderada pelo General Khalifa Haftar, fechou um gasoduto de exportação de petróleo na Líbia. De acordo com a National Oil Corp, companhia estatal de petróleo do país, o bloqueio reduziu a produção em dois campos, Sharara e el-Feel, que normalmente produzem 400 mil barris de petróleo por dia. Não há informações sobre o quanto da produção foi perdido.



Os cortes adicionais acontecem um dia depois de um bloqueio portuário reduzir pela metade a produção petrolífera do país. Os aliados de Haftar, um general renegado, ordenaram o fechamento de portos controlados por eles nas regiões central e leste da Líbia. Com isso, houve um corte de 700 mil barris na produção diária de cerca de 1,3 milhões de barris, de acordo com oficiais.



A redução na produção da Líbia acontece em meio a uma reunião em Berlim entre Estados Unidos, Rússia e Turquia, que iniciam discussões para tentar resolver o conflito. Além disso, os cortes veem semanas após o aumento das tensões na região após os EUA matarem um alto general iraniano no Iraque. Teerã retaliou com ataques a forças americanas naquele país.