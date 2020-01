Guaidó vai à Colômbia para reunião com secretário de Estado dos EUA

O opositor venezuelano Juan Guaidó viajou para a Colômbia para se reunir com o secretário de Estado americano, Mike Pompeo - informou um deputado neste domingo (19).

Guaidó se reúne com Pompeo em Bogotá, onde o secretário de Estado dos EUA inicia, nesta segunda-feira, uma viagem pela América Latina e pelo Caribe, confirmou à AFP o congressista Stalin González.

O político não disse quando, nem por qual meio Guaidó partiu. Sobre ele pesa uma proibição de saída do país, em meio a uma série de investigações penais e administrativas por parte das autoridades venezuelanas.

De acordo com a imprensa venezuelana, o presidente do Parlamento cruzou clandestinamente a fronteira com a Colômbia. Ela permanece fechada desde 2015.

Pompeo antecipou que aproveitará a viagem pelo Caribe para agradecer ao presidente da Costa Rica, Carlos Alvarado, pela "constante condenação aos abusos de Maduro" e por acolher quem foge do "regime" de Daniel Ortega, na Nicarágua.

Guaidó já havia desafiado a proibição de saída do país em fevereiro de 2019, após sua fracassada tentativa de fazer doações dos Estados Unidos ingressarem na Venezuela.