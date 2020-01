Forte terremoto atinge província no oeste da China

Um forte terremoto atingiu a província de Xinjiang, no oeste da China, informou a agência de terremotos do país. Não há informações de danos ou mortes até o momento.



De acordo com a agência, o terremoto de 6,4 graus atingiu a região às 21h21, horário local, em uma profundidade de 16 quilômetros. O epicentro foi a 56 quilômetros do condado de Peyzawat e os tremores foram sentidos nas cidades de Kashgar e Artux.



O serviço geológico dos Estados Unidos registrou dados discrepantes dos oficiais sobre o tremor, com 5,9 graus e profundidade de 10 quilômetros.



Os terremotos na região de Xinjiang, que fica próximo da fronteira da China com os países da Ásia Central, são frequentes.