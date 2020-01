Juan Guaidó se encontrará com secretário de Estado dos EUA na segunda-feira

O autoproclamado presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, viajou para a Colômbia, onde se encontrará com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, em uma conferência antiterrorismo que será realizada em Bogotá nesta segunda-feira.



A conferência, que vai contar com representantes de vários países da América Latina, vai tratar de formas de cortar fundos e impedir atividades de grupos terroristas que podem ter operações na região, como o libanês Hezbollah.



É somente a segunda vez que Guaidó sai da Venezuela desde uma imposição da Suprema Corte venezuelana que o impede de deixar o território do país. De lá, o líder da oposição tem planos de viajar para outros países, incluindo Estados Unidos e na Europa, de acordo com fontes ouvidas pela agência Associated Press.



No início de janeiro, Guaidó perdeu a presidência da Assembleia Nacional da Venezuela para o governista Luis Parra em eleição que foi contestada por órgãos internacionais. Os Estados Unidos foram um dos países que reiteraram o apoio ao autoproclamado presidente interino da Venezuela após o episódio.



Mais de 50 países reconhecem Guaidó como presidente legítimo da Venezuela, incluindo o Brasil.