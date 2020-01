Erdogan: conferência de Berlim é 'etapa importante' para cessar-fogo na Líbia

A Conferência de Berlim representa uma "etapa importante" para consolidar o cessar-fogo na Líbia - afirmou o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, neste domingo (19), pouco antes do início da reunião esta tarde.

"Consideramos a cúpula de Berlim uma etapa importante para consolidar o cessar-fogo e avançar em uma solução política", disse o presidente turco à imprensa no aeroporto de Istambul antes de partir para Berlim.

"As esperanças nascidas com o cessar-fogo e a cúpula de Berlim não devem ser sacrificadas pelas ambições dos partidários do sangue e do caos", acrescentou Erdogan.

Os líderes dos principais países envolvidos no conflito que sangra a Líbia se reúnem hoje, na capital alemã, para tentar construir um processo de paz e evitar que a guerra civil transforme esse território em uma "segunda Síria".

O objetivo principal desta cúpula promovida pela ONU é pôr fim à múltipla ingerência estrangeira no país e abrir um caminho para a paz.