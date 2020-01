Forças leais ao marechal Khalifa Haftar, um dos protagonistas do conflito na Líbia, bloquearam neste sábado (18) os principais terminais de petróleo do leste do país - informou a Companhia Nacional de Petróleo (NOC).

Em um comunicado, a NOC anunciou a suspensão das exportações nos portos petroleiros que são o motor da economia líbia: Brega, Ras Lanuf, Al-Sedra e Al-Hariga. Este bloqueio fará a produção nacional cair de 1,3 milhão de barris diários (mbd) para 500.000 bd, segundo a companhia.