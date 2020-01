EUA impõe sanções a general iraniano

Os Estados Unidos impuseram sanções a uma nova alta autoridade iraniana nesta sexta-feira, mas avaliaram que Teerã parece continuar trabalhando para reduzir a tensão militar entre os dois países.

Em uma entrevista coletiva, o emissário dos Estados Unidos para o Irã, Brian Hook, anunciou que seriam impostas sanções ao general Hassan Shahvarpour, acusado de ter reprimido sangrentamente as manifestações de novembro passado na cidade de Mahshahr.

Shahvarpour "supervisionou o massacre de 148 iranianos indefesos na região de Mahshahr", disse Hook. Ele também anunciou que os Estados Unidos receberam 88.000 mensagens depois de pedir ao povo iraniano que compartilhasse vídeos, fotos ou testemunhos da repressão.

"Continuaremos a responsabilizar os líderes do regime por violações dos direitos humanos", afirmou.

Essas sanções proíbem especialmente Hassan Shahvar de entrar em território americano, uma medida simbólica, já que o governo de Donald Trump endureceu consideravelmente as restrições de visto que afetam os iranianos.

Hook também confirmou a desescalada iraniana após o severo pico de tensão no início deste mês, depois do atentado nos EUA que culminou no assassinato do general iraniano Qassem Soleimani.

"Parece que eles recuaram", disse. "Mas temos uma mistura de pressões econômicas máximas e dissuasão, graças à ameaça crível que nossa força militar representa se for atacada".