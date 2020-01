Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics, Inc.

Moody's Analytics anunciou hoje que a plataforma ImpairmentStudio - a peça central de nossa solução de Perda de Crédito Atual Esperada (CECL) - concluiu um exame de Controles de Sistema e Organização (SOC 1), tipo 2 sob os padrões de atestado estabelecidos pelo Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA).

O exame do relatório abrange políticas, procedimentos operacionais e controles relacionados aos relatórios financeiros das entidades usuárias por um auditor independente para validar objetivamente que a organização prestadora de serviços atende a seus objetivos de controle declarados.

Construída com a mais recente tecnologia baseada em nuvem, a plataforma ImpairmentStudio permite que os usuários automatizem e simplifiquem os processos complexos necessários para atender ao padrão contábil CECL. Esta solução premiada combina nossos ricos dados de risco de crédito, as melhores análises da categoria e a experiência em contabilidade de danos, sendo comemorado por sua abrangência e amplos recursos de automação CECL.

"Estamos comprometidos em fornecer a nossos clientes produtos que ofereçam conformidade operacional excepcional", disse Eric Ebel, Diretor Geral da Moody's Analytics. "Este atestado SOC 1 tipo 2 demonstra que nossa solução ImpairmentStudio alcançou estes objetivos."

Moody's Analytics, Moody's, e todos os outros nomes, logotipos e ícones que identificam o Moody's Analytics e/ou seus produtos e serviços são marcas comerciais da Moody's Analytics, Inc. ou de suas afiliadas. As marcas registradas de terceiros aqui citadas pertencem a seus respectivos proprietários.

Sobre a Moody's Analytics

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança de mercado, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, montadas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mente aberta e foco em satisfazer as necessidades de clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse nosso site ou se conecte conosco no Twitter or LinkedIn.

Moody's Analytics, Inc. é uma subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO). A Moody's Corporation registrou receita de US$ 4,4 bilhões em 2018, emprega cerca de 10.900 pessoas em todo o mundo e mantém presença em 44 países.

