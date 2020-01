Justiça do Egito solta funcionários de agência turca

O promotor-geral do Egito, Hamada al-Sawi, ordenou nesta quinta-feira, 16, a libertação de cinco funcionários da agência de notícias turca Anadolu, presos na terça-feira na redação do veículo no Cairo por supostamente divulgar "fake news". Os três detidos egípcios pagarão uma fiança de cerca de US$ 630 (R$ 2.643) para deixar a cadeia. Os dois outros, ambos cidadãos turcos, serão deportados, segundo uma autoridade egípcia. (Com agências internacionais).



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.