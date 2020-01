Comunicado do Business Wire :The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de soluções inovadoras para as indústrias têxtil, de vestuário e cuidados pessoais está comemorando seu primeiro aniversário como subsidiária independente da Ruyi Group em 31 de janeiro.

Pictured: Shandong Ruyi Chairman, Yafu Qiu and The LYCRA Company CEO, Dave Trerotola (Photo: Business Wire)

Em 2020, The LYCRA Company estará operando com força total em todas as facetas da organização e aprimorando seu foco para criar valor por meio de investimentos estratégicos em ciência e tecnologia, uma vez que a inovação é o principal impulsionador para o sucesso futuro da empresa. A empresa também está explorando ativamente sinergias em potencial com o Ruyi Group, sua maior acionista, que incluirá tirar proveito da sua capacidade spandex e cadeia de valor totalmente integrada.

"Ruyi tem sido um parceiro forte que entende os desafios que enfrentamos como uma nova empresa, incluindo o impacto que as tendências econômicas globais tiveram no desempenho do nosso negócio", disse Dave Trerotola, diretor executivo da The LYCRA Company. "Este ano de transição também nos deu muitos ganhos enquanto construímos uma base sólida para o crescimento futuro ao continuar a nossa herança de investimento em inovação".

The LYCRA Company abriu recentemente um novo laboratório de pesquisa e desenvolvimento moderno em Foshan, China, e lançou diversas soluções novas, projetadas para acrescentar valor às coleções e atender às necessidades dos clientes para conforto e desempenho duradouros.

A empresa expandiu seu portfólio EcoMade de produtos sustentáveis, desbravando novos cenários para sua primeira oferta de tecnologia de impressão, e está pronta para revolucionar o ajuste de vestuário novamente com uma nova fibra que estica para se adequar a mais formatos de corpo dentro de uma faixa de tamanhos. Os produtos lançados incluem:

-- Fibra LYCRA® EcoMade é a primeira spandex com a marca da empresa que oferece o mesmo desempenho da fibra LYCRA® original, mas é fabricada com conteúdo reciclado pré-consumidor.

-- Tecnologia LYCRA® FitSense? é uma dispersão baseada em água revolucionária de tela impressa nas roupas para oferecer suporte leve, direcionado.

-- Fibra LYCRA® MyFit? cria vestuário com tolerância à formato maior para oferecer aos consumidores uma experiência de ajuste customizada.

-- Fibra LYCRA HyFit® T859 para produtos de cuidado pessoal é uma nova fórmula que permite que os clientes tenham mais tempo de uso por embalagem. Isso resulta em tempo de atividade maior e consumo de elástico reduzido, bem como custos menores de distribuição e armazenamento. Também ajuda os clientes a atenderem os objetivos de sustentabilidade.

Os destaques de marketing incluem muitas colaborações de marcas conjuntas bem-sucedidas com marcas e varejistas bem conceituados, um -programa de publicidade comercial global robusto, e programa de marketing integrado de 360 graus para aumentar a conscientização da marca e impulsionar a preferência pela fibra LYCRA® na China.

Olhando à frente, The LYCRA Company possui pipeline de inovação robusta, repleta de produtos novos e melhorados para ajudá-la a vencer no mercado. A empresa também tem reafirmado seu compromisso com sua plataforma de sustentabilidade, a Planet Agenda, que trata de cada aspecto do negócio desde responsabilidade corporativa e excelência na manufatura até sustentabilidade do produto.

Os clientes também esperam que a The LYCRA Company continue seu enfoque baseado em princípio para com o negócio, com seu compromisso inabalável com a ética e a conformidade.

"Estou realmente orgulhoso de tudo o que conquistamos em nosso primeiro ano", concluiu Trerotola. "Estamos muito entusiasmados em sermos parte da família Ruyi e esperamos ansiosamente pelo seu suporte contínuo enquanto continuamos a transformar o nosso negócio e as indústrias de vestuário e de cuidados pessoais".

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company inova e produz fibra e soluções tecnológicas para os setores de vestuário e cuidados pessoais, além de produtos químicos especializados utilizados nas cadeias de valor do elastano e poliuretano. Sediada em Wilmington, estado norte-americano de Delaware, a The LYCRA Company é reconhecida mundialmente por seus produtos inovadores, especialidade técnica e suporte de marketing incomparável. A The LYCRA Company possui marcas líderes de consumo e comércio: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, L by LYCRA®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, TACTEL® e TERATHANE®. Ainda que seja novo, o nome The LYCRA Company possui um legado que remonta a 1958, quando foi inventada a fibra LYCRA®, o fio de elastano original. Hoje, a The LYCRA Company se dedica a agregar valor aos produtos de seus clientes desenvolvendo inovações únicas que atendem às necessidades dos consumidores quanto a conforto e desempenho duradouro. Para obter outras informações, acesse www.thelycracompany.com.

LYCRA®, LYCRA® FitSense?, LYCRA HyFit® e LYCRA® MyFit? são marcas comerciais da The LYCRA Company.

