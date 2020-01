Comunicado do Business Wire :Eutelsat Communications

O satélite EUTELSAT KONNECT foi lançado com sucesso e enviado para a órbita de transferência geoestacionária, a noite passada, às 21h05, horário universal (18h05 no horário de Brasília). O lançamento foi realizado pelo operador de lançamentos aeroespaciais Arianespace, com o foguete Ariane 5, no Guiana Space Center, na base aérea de Kourou, Guiana Francesa.

A separação do satélite elétrico ocorreu depois de 27 minutos de voo e os sistemas de saída da nave foram completados com sucesso depois de três horas.

Construído pela Thales Alenia Space, o satélite de comunicação EUTELSAT KONNECT, possui propulsão totalmente elétrica e opera em banda Ka. É o primeiro a usar a plataforma totalmente elétrica, Spacebus NEO, da Alenia Space, desenvolvida no âmbito do Neosat Partnership Project, conduzido pelas agências espaciais europeia e francesa (ESA e CNES).

O EUTELSAT KONNECT garantirá cobertura total ou parcial para mais de 40 países na África e 15 na Europa. Com uma capacidade total de 75 Gbps, esse satélite HTP (high throughput) permitirá ao operador prover nos próximos meses serviços de acesso à internet para empresas e pessoas físicas de até 100 Mbps.

Rodolphe Belmer, CEO da Eutelsat diz: "nossos parabéns à Arianespace e à equipe da Guiana Space Center pelo sucesso no lançamento do satélite EUTELSAT KONNECT à sua órbita geoestacionária. A colaboração entre Eutelsat, Thales Alenia Space e Arianespace nesse ambicioso programa, resultou um lançamento mundial de banda larga via satélite para os continentes Africano e Europeu que demonstra a adequação da infraestrutura de satélite como um meio de entregar serviços de banda larga de alta qualidade, contribuindo com o esforço pela digitalização das áreas rurais".

Sobre a Eutelsat Communications

Estabelecida em 1977, a Eutelsat Communications é uma das maiores operadoras de satélites de comunicação do mundo. Com uma frota global de satélites associada à sua infraestrutura terrestre, a Eutelsat possibilita que clientes governamentais e dos mercados de vídeo, dados e banda larga fixa e móvel se comuniquem efetivamente com seus consumidores, independentemente de sua localização. Mais de 7.000 canais de televisão operados pelos maiores grupos de mídia são transmitidos pela Eutelsat para um bilhão de telespectadores equipados para recepção de DTH ou conectados a redes terrestres. Sediada em Paris, com escritórios e centrais de telecomunicações ao redor do mundo, a Eutelsat conta com uma força de trabalho formada por mais de 1.000 pessoas de 46 países dedicados a entregar a mais alta qualidade de serviço.

