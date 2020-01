UE recorrerá à OMC no caso de 'distorções' em acordo Pequim-Washington

A União Europeia (UE) recorrerá à Organização Mundial do Comércio (OMC) se o acordo preliminar firmado por Pequim e Washington gerar "distorções comerciais" que prejudiquem os europeus, declarou nesta sexta-feira o embaixador do bloco na China, Nicolas Chapuis.

"Os objetivos quantitativos (de compras chinesas de bens americanos estipulados no acordo) não são compatíveis com a OMC se gerarem distorções comerciais (...). Se este for o caso, recorreremos à OMC para solucionar o problema", disse Chapuis em entrevista coletiva em Pequim.

As duas maiores potências econômicas do planeta firmaram na quarta-feira um acordo preliminar, que constitui uma trégua na guerra comercial deflagrada em 2018.

Pequim se comprometeu a comprar 200 bilhões de dólares adicionais em produtos americanos em dois anos com base nas compras de 2017.

Esta disposição preocupa a UE, que teme que o aumento das compras se faça em detrimento das empresas europeias.

Convidado na quinta-feira ao ministério chinês das Relações Exteriores, Nicolas Chapuis revelou que recebeu "as garantias formais de que as empresas europeias não serão afetadas pelo acordo".

"Vigiaremos sua aplicação".