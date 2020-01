Liberados dezenas de manifestantes detidos no Líbano, onde seguem protestos

Grande parte dos mais de cem manifestantes detidos nas últimas 48 horas no Líbano em protestos contra o governo foram liberados nesta quinta-feira, informaram os advogados dos opositores à AFP.

Beirute foi palco de tumultos particularmente violentos nas noites de terça e quarta-feira, entre os quais houve atos de vandalismo contra várias entidades bancárias locais.

Mesmo com a repressão, centenas de pessoas voltaram a protestar na noite desta quinta-feira em frente às sedes do Parlamento, do Banco Central e do Ministério do Interior.

Os manifestantes vaiaram a ministra interino do Interior Raya al Hasan e denunciaram o atraso na formação de um governo de tecnocratas após a renúncia do primeiro-ministro Saad Hariri no final de outubro, enquanto a situação econômica do país piora cada vez mais.

No contexto da crise, os bancos que operam no Líbano impuseram severas restrições às retiradas para seus clientes, o que esquentou ainda mais os ânimos.

Os manifestantes acusam as instituições financeiras de conivência com o governo.

Na terça-feira, 59 pessoas suspeitas de atos de vandalismo e ataques foram presas, segundo um relatório das forças policiais.

Nenhuma informação oficial foi fornecida no momento sobre as detenções registradas na quarta-feira durante protestos para exigir a libertação dos detidos na noite anterior.

Mas, de acordo com uma lista elaborada pelo "Comitê de Advogados de Defesa dos Manifestantes" - e da qual a AFP obteve uma cópia -, 101 pessoas foram presas em dois dias, incluindo cinco menores.

A Cruz Vermelha Libanesa disse na quarta-feira que atendeu 84 feridos após confrontos com as autoridades.

Dois jornalistas ficaram feridos pelos agentes de segurança.

Após a renúncia de Saad Harari, Hasan Diab foi encarregado em dezembro para formar um novo governo, mas o atraso nas negociações gerou a revolta das pessoas que iniciaram os protestos em 17 de outubro.

Segundo a imprensa local, nesta sexta-feira poderá anunciar o novo governo.