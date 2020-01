Comunicado do Business Wire :GE Renewable Energy

O negócio de Grid Solutions da GE Renewable Energy (NYSE: GE) recebeu um projeto multimilionário para projetar, fornecer, construir e comissionar subestações eólicas onshore e offshore para o parque eólico offshore Neart na Gaoithe (NnG), a cerca de 20 km de distância na costa de Fife na Escócia. O projeto do parque eólico offshore é de propriedade conjunta da EDF Renewables e ESB. A EDF Renewables é uma das principais empresas de energia renovável do Reino Unido e a ESB é uma empresa irlandesa de energia que opera em todo o mercado de eletricidade na ilha da Irlanda, com uma presença estabelecida e cada vez maior na Grã-Bretanha. A GE é responsável pela entrega pronta para uso de toda a infraestrutura dentro do perímetro, incluindo obras de preparação e construção civil. Espera-se que o NnG esteja totalmente operacional em 2023.

A energia eólica é a tecnologia de energia renovável que mais cresce na Escócia. Alguns dizem que o país está no meio de uma "revolução de energia eólica". Os números da Weather Energy mostram que entre janeiro e junho de 2019 as turbinas eólicas na Escócia forneceram eletricidade suficiente para alimentar o equivalente a 4,47 milhões de residências -- quase o dobro das necessidades domésticas de energia de todo o país.

O Neart na Gaoithe (que literalmente significa "força do vento") desempenhará um papel importante no cumprimento das metas de redução de emissões de carbono dos governos da Escócia e do Reino Unido. A subestação eólica onshore de 400/220 quilovolts (kV) será construída em uma zona rural. Quando o NnG estiver operacional, ele compensará mais de 400.000 toneladas de emissões de CO2 a cada ano e fornecerá eletricidade suficiente para alimentar mais de 375.000 residências escocesas.

"O negócio de Grid Solutions da GE tem muito orgulho de trabalhar com nossos colaboradores do consórcio para apoiar os acionistas em seus portfólios crescentes de parques eólicos onshore e offshore, além de ajudar a gerar eletricidade com baixo carbono no Reino Unido", disse Gerhard Seyrling, presidente e diretor executivo da Grid Solutions da GE da Europa, Rússia e CEI.

Em um acordo de consórcio, a GE está colaborando com a IV-One e a HSM Offshore BV nos Países Baixos. A HSM fornecerá a plataforma offshore projetada pela IV-One, que abrigará as subestações de 220 kV e 66 kV da GE.

Entre os equipamentos das subestações onshore e offshore do projeto estão quatro transformadores de potência, quatro reatores, o compensador síncrono estático (STATCOM), componentes de qualidade de energia e equipamentos de manobra isolados a gás (em 66 kV, 220 kV e 400 kV), além de proteção e controle, SCADA e sistemas de telecomunicação. Essa solução permitirá que 450 megawatts (MW) de energia de baixo carbono sejam conectados à rede elétrica escocesa.

Notas para o editor:

-- Com base no consumo médio de eletricidade de 3.889 kWh por residência, de acordo com o consumo de energia no Reino Unido (publicado em julho de 2017), e no fator de carga médio de 37,2% da energia eólica offshore, de acordo com a Renewable-UK.

Sobre o Grid Solutions

O Grid Solutions da GE, um negócio da GE Renewable Energy, atende clientes globalmente com mais de 17.000 funcionários em aproximadamente 80 países. O Grid Solutions ajuda a permitir que as empresas de serviços públicos e o setor gerenciem efetivamente a eletricidade do ponto de geração ao ponto de consumo, ajudando a maximizar a confiabilidade, a eficiência e a resiliência da rede. Para saber mais sobre o negócio de Grid Solutions da GE Renewable Energy, acesse www.gegridsolutions.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200116005769/pt/

Allison J. Cohen Negócios de Grid Solutions da GE Renewable Energy Gerente de comunicações externas +972-(0)54-7299742 allison.j.cohen@ge.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.