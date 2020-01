Os 100 senadores americanos encarregados de julgar Donald Trump prestaram juramento nesta quinta-feira diante do presidente da Suprema Corte, John Roberts, no primeiro ato do julgamento político contra o mandatário.

Os congressistas do Senado juraram "fazer justiça de maneira imparcial de acordo com a Constituições e com as leis" diante de Roberts, encarregado de presidir o julgamento por abuso de poder e obstrução do Congresso de Trump.