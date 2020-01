Comunicado do Business Wire :Visa Inc.

A Visa (NYSE: V) anunciou hoje que atingiu sua meta de utilizar energia elétrica 100% renovável até 2020, intensificando o compromisso da empresa de liderar de forma responsável e sustentável suas operações globais que abrangem 131 escritórios em 76 países e quatro centrais globais de processamento.

Desde que definiu a meta de energia 100% renovável em 2018, a Visa passou a agir rapidamente em seu portfólio de instalações pelo mundo promovendo um composto sustentável de fontes de energia renovável como solar e eólica.

"Na Visa, vemos ao mesmo tempo uma responsabilidade e uma oportunidade de realizar mudanças na busca de um futuro sustentável e inclusivo", comentou Al Kelly, CEO da Visa Inc. "Tenho orgulho dos investimentos que fizemos em nossa infraestrutura para alcançar este importante marco de energia renovável. Seguiremos priorizando o avanço do papel de nossos negócios e setor na transição para uma economia global mais limpa."

Trabalhando com concessionárias de serviços públicos locais e fornecedores do mercado de eletricidade competitivo, a Visa empregou as alternativas de energia elétrica renovável disponíveis em cada mercado que mais bem se adequassem à abordagem para o país na busca de eletricidade renovável. A Visa realizou investimentos locais em energia elétrica renovável em mercados onde possui grandes instalações, incluindo quatro unidades nos Estados Unidos e Reino Unido, que representam 80% de seu uso global de eletricidade. Estiveram entre as ações específicas da Visa a participação em programas de energia elétrica renovável oferecidos pela Total Energy no Reino Unido, Xcel Energy no Colorado, Austin Energy no Texas e Peninsula Clean Energy na área da baía de São Francisco.

Com o compromisso de apoiar a transição mais ampla rumo à energia elétrica renovável, a Visa também adotou e seguiu as diretrizes da RE100, uma colaboração global de empresas influentes e comprometidas com a energia 100% renovável liderada pelo The Climate Group em parceria com a CDP; passou a integrar a Renewable Energy Buyers Alliance (REBA); e assinou os princípios de Renewable Energy Buyers (compradores de energia renovável).

Ao adquirir energia elétrica 100% renovável, a Visa mitiga as emissões de gases do efeito estufa a partir da eletricidade que consome (emissões de âmbito 2), reduzindo suas emissões operacionais a partir de suas instalações e centros de dados em quase 90% em relação ao parâmetro da empresa de 2014.

"Parabenizamos a Visa pelo importante anúncio de que a empresa atingiu sua meta de energia elétrica 100% renovável. Isso demonstra que as empresas podem adotar rapidamente a energia limpa", declarou Amy Davidsen, diretora executiva do The Climate Group para a América do Norte. "Outro fato impressionante é que a Visa trabalhou com outras importantes partes interessadas para ampliar a capacidade de energia elétrica renovável nas áreas onde opera. Ações de liderança como essas ajudam a acelerar mudanças no mercado e reduzem as emissões de gases do efeito estufa."

A Visa dará continuidade a seu compromisso de promover um futuro mais sustentável em suas operações e no ecossistema de comércio mais amplo. Em suas operações, unidades da Visa no mundo todo já implementaram medidas de eficiência energética para cumprir esse compromisso, inclusive um compromisso de projeto e operações, iluminação e climatização de edifícios com certificação LEED, e uma eficiente política de equipamentos eletrônicos a qual determina que pelo menos 90% de novos equipamentos eletrônicos em seus maiores escritórios de campus corporativo atendam aos padrões de certificação ENERGY STAR ou EPEAT.

"Com o crescente foco mundial nos desafios globais das mudanças climáticas, reconhecemos e compreendemos a necessidade de desempenhar um papel de liderança para ajudar a promover um futuro mais sustentável", afirmou Douglas Sabo, vice-presidente e chefe de responsabilidade corporativa e sustentabilidade da Visa Inc. "Para a Visa, esta conquista demonstra como nos dedicamos a ser uma força para o bem e liderar o caminho rumo a práticas de negócios sustentáveis."

Essa conquista é parte da estratégia mais ampla de sustentabilidade da Visa, que já obteve reconhecimento do mercado. A Visa integra o Índice Norte-Americano de Sustentabilidade Dow Jones desde 2017, compõe o Índice FTSE4Good e foi destacada como "Outperformer" no setor de software e serviços em 2018 pela Sustainalytics, importante fornecedora global independente de práticas ambientais, sociais e de governança (environmental, social and governance, ESG) e de pesquisa e classificações de governança corporativa para investidores. Para consultar outros reconhecimentos e premiações obtidos pela empresa, leia o Relatório de responsabilidade e corporativa e sustentabilidade de 2018 da Visa.

O compromisso da Visa com a sustentabilidade vai além das operações da empresa. Entre os muitos esforços em andamento, ela:

-- Trabalhou para remover o atrito do transporte público e da mobilidade urbana

-- Realizou parceria em um estudo de 25 países sobre consumidores e vida saudável e sustentável

-- Ajudou a lançar o Travalyst, uma iniciativa que se concentra em viagens e turismo sustentáveis

-- Atuou conjuntamente com marcas orientadas por propósitos como parceira fundadora da Brands for Good, uma iniciativa para desenvolver um movimento que torne o modo de vida sustentável mais atraente, recompensador e viável

Sobre a Visa Inc.

A Visa é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo através da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura, permitindo o desenvolvimento de pessoas, empresas e economias. A VisaNet, nossa rede de processamento global avançada, oferece pagamentos seguros e confiáveis em todo o mundo, e é capaz de processar mais de 65 mil mensagens de transação por segundo. O enfoque incansável da empresa em inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo. O mundo se afasta cada vez mais do analógico para se tornar digital, e a Visa está aplicando sua marca, produtos, pessoas, rede e escala para remodelar o futuro do comércio. Para mais informações, acesse usa.visa.com/about-visa.html, usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html e @VisaNews.

Sobre a RE100

Liderada pelo The Climate Group em parceria com a CDP, a RE100 é uma iniciativa de colaboração que reúne as empresas mais influentes do mundo comprometidas com a energia 100% renovável. O emprego de fontes renováveis é uma decisão de negócios inteligente ao proporcionar mais controle sobre os custos com energia e, ao mesmo tempo, ajudar as empresas a atingirem metas de redução de emissões. As organizações integrantes da RE100, que incluem empresas Global Fortune 500, têm uma receita total superior a US$ 5,4 trilhões e operam nos mais diversos setores, de tecnologia da informação a fabricação automotiva. Juntas, elas enviam uma poderosa mensagem a formuladores de políticas e investidores para acelerarem a transição rumo a uma economia limpa. Acesse RE100.org e siga #RE100 no Twitter.

