Comunicado do Business Wire :Mundipharma

A Mundipharma anunciou hoje uma parceria com a Samsung Bioepis para comercializar a primeira leva de candidatos biossimilares da Samsung Bioepis em Taiwan e Hong Kong.

A parceria abrange candidatos biossimilares da Samsung Bioepis no campo da imunologia e oncologia, incluindo SB5 (adalimumab), SB4 (etanercept), SB3 (trastuzumab) e SB8 (bevacizumab).

Mediante a parceria, a Mundipharma será a parceria exclusiva de comercialização, enquanto a Samsung Bioepis continuará sendo a Titular da Autorização de Marketing (MAH), responsável pelo desenvolvimento clínico, registro regulatório e fabricação dos biossimilares.

"Esta parceria reúne a plataforma comprovada de desenvolvimento de biossimilares da Samsung Bioepis com a perspicácia comercial da Mundipharma e a percepção do mercado bem como a capacidade de aumentar o acesso de pacientes a tratamentos comprovados", disse Raman Singh, Diretor Executivo da Mundipharma. "Esta parceria ajudará a atender às necessidades dos pacientes em dois territórios importantes da Ásia para tratamentos de imunologia e oncologia", acrescentou.

Sobre a Mundipharma

As empresas associadas independentes da Mundipharma são entidades privadas que cobrem os mercados farmacêuticos mundiais. A Mundipharma é um excelente exemplo de empresa que entrega produtos de alta qualidade de modo consistente, mantendo os valores que representam a empresa. Nossa missão é aliviar o sofrimento de pacientes com câncer e sem câncer, além de melhorar substancialmente sua qualidade de vida. A Mundipharma dedica-se a trazer aos pacientes com doenças graves e debilitantes o benefício de novas opções de tratamento em áreas como dor, oncologia, assistência oncológica, oftalmologia, doenças respiratórias e cuidados com a saúde do consumidor. Para mais informação, acesse: www.mundipharma.com.sg.

Sobre a Samsung Bioepis Co., Ltd.

Fundada em 2012, a Samsung Bioepis é uma empresa biofarmacêutica comprometida em oferecer serviços de saúde acessíveis a todos. Por meio de inovações no desenvolvimento de produtos e um firme compromisso com a qualidade, a Samsung Bioepis pretende se tornar a empresa biofarmacêutica líder mundial. A Samsung Bioepis continua avançando em uma ampla linha de candidatos biossimilares que cobrem um espectro de áreas terapêuticas, incluindo imunologia, oncologia, oftalmologia e hematologia. A Samsung Bioepis é uma joint-venture entre a Samsung BioLogics e a Biogen. Para mais informação, acesse: www.samsungbioepis.com e nos siga nas redes sociais - Twitter, LinkedIn.

