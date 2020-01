Vendas varejistas subiram 0,3% em dezembro nos EUA

O comércio varejista cresceu 0,3% nos Estados Unidos em dezembro, devido à queda nas vendas de carros, segundo dados do departamento de Comércio divulgados nesta quinta-feira.

Os consumidores gastaram 529,6 bilhões de dólares no mês passado. Em todo o ano de 2019, o setor do varejo cresceu 3,6% em relação ao ano anterior.

Em dezembro, a venda de carros caiu 1,3% e pesou no total. Excluindo veículos, o negócio de varejo cresceu 0,7%, superando o crescimento de 0,5% esperado pelos analistas.

Embora tenham caído em dezembro, no acumulado do ano as vendas de carros aumentaram 4%.