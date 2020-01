AIE vê retrocesso nas ameaças ao fornecimento de petróleo

A Agência Internacional de Energia (AIE) apontou, em seu relatório mensal sobre petróleo divulgado nesta quinta-feira (16), que as ameaças ao abastecimento mundial retrocederam, apesar das tensões geopolíticas.

"Não podemos saber como evoluirá a situação geopolítica com o tempo, mas, por enquanto, o risco de uma grande ameaça para o fornecimento de petróleo parece ter retrocedido", disse a agência com sede em Paris.

Nos últimos meses, o mercado se viu abalado pelos ataques contra instalações petroleiras sauditas, em setembro ou, mais recentemente, com as graves tensões entre Estados Unidos e Irã.

De acordo com a AIE, o preço do petróleo se recuperou rapidamente, chegando a seus níveis anteriores.

No relatório, a agência também analisa as novas normas da Organização Marítima Internacional (OMI), aplicadas a partir de 1º de janeiro. Estas diretrizes limitam a quantidade de enxofre no combustível usado nos navios.

"Ainda que, inicialmente, tenham havido dificuldades em nível local, como se pode esperar com uma mudança tão complexa e global, os operadores dos navios, fornecedores de produtos [petroleiros] e portos cumpriram", disse a agência.