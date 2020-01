Câmara dos EUA envia artigos de impeachment de Trump para Senado

A Câmara dos Representes dos Estados Unidos enviou ao Senado nesta quarta-feira os artigos do impeachment contra o presidente americano, Donald Trump, após a presidente da Casa, Nancy Pelosi, ter anunciado os sete legisladores que defenderão os argumentos do Partido Democrata ante o Senado, que é controlado pelos republicanos.



"A ênfase está em tornar o caso o mais forte possível para proteger e defender nossa Constituição, buscar a verdade para o povo americano", afirmou Pelosi. A secretária de imprensa da Casa Branca, Stephanie Grisham, por sua vez, disse que Trump "não fez nada de errado".



O republicano é acusado de ter pedido ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenski, que investigasse seu rival político e pré-candidato democrata à Presidência dos EUA nas eleições de 2020, Joe Biden. O Senado deve começar o julgamento do processo na próxima terça-feira, 21. Fonte: Dow Jones Newswires.