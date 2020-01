Jornalistas de agência turca são presos no Cairo

As forças de segurança do Egito invadiram ontem a redação da agência de notícias turca Anadolu, no Cairo, capital do país, e prenderam cinco pessoas, entre elas um cidadão turco.



A ação contra a Anadolu, principal agência de notícias da Turquia, ocorre em meio ao crescimento das tensões entre os dois países por causa da intervenção do governo turco no conflito da Líbia. Os jornalistas serão investigados por "difundir notícias falsas". (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.