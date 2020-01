Garota é achada viva após passar 18 horas soterrada no Paquistão

Uma menina de 12 anos foi encontrada viva na terça-feira, 14, após passar 18 horas soterrada por uma avalanche no Himalaia, na Caxemira, que destruiu a casa da família dela, informou a mãe da criança ontem.



A garota disse ter gritado muito por socorro enquanto estava deitada sob a neve, após a avalanche ocorrida na região da Caxemira controlada pelo Paquistão.



Pelo menos 124 pessoas morreram em avalanches do Himalaia desde segunda. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.