Comunicado do Business Wire :Takeda Pharmaceutical Company Limited

A Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") fornecerá uma atualização sobre o progresso de sua transformação e prioridades de negócios hoje na 38ª Conferência Anual de Saúde da J.P. Morgan. Christophe Weber, presidente e diretor executivo, detalhará o portfólio e a estratégia de pipeline da empresa, perspectivas financeiras e iniciativas de sustentabilidade em andamento, incluindo novos compromissos com a neutralidade de carbono em toda a cadeia de valor.

"O ano passado foi um ano importante e bem-sucedido para a Takeda, pois aceleramos nossa transformação para nos tornar uma empresa biofarmacêutica global líder", disse Weber. "Nosso compromisso em trazer uma saúde e um futuro melhores para os pacientes em todo o mundo continua à medida que expandimos nossas marcas globais e avançamos em nosso pipeline de próxima geração, gerando um crescimento sustentável. Também reconhecemos que para apoiarmos nossos pacientes devemos nos comprometer a trabalhar em nome da comunidade global mais ampla, e uma maneira de fazer isso é acelerando nossos esforços ambientais."

Estratégia Comercial e Pipeline Inovador

Conforme destacado em seu recente evento do Dia do Investidor em P&D;, em novembro de 2019, a Takeda continua gerando oportunidades significativas por meio de novas indicações e expansão geográfica de suas 14 marcas globais. Além disso, ao promover a melhor ciência por meio de um mecanismo de pesquisa e desenvolvimento que consiste em recursos internos de pesquisa e parcerias externas, a Takeda está rapidamente avançando em um fluxo constante de terapias da próxima geração projetadas para fornecer potencial transformador ou curativo para populações-alvo com altas necessidades médicas não atendidas em suas principais áreas terapêuticas de oncologia, doenças raras, neurociência e gastroenterologia.

Nos próximos anos, o pipeline da Takeda deverá agregar valor com foco nos lançamentos potenciais de 12 novas entidades moleculares únicas (New Molecular Entities, NMEs) em 14 indicações, que representam as melhores ou primeiras em sua classe para melhorar o padrão de atendimento aos pacientes e com potencial para gerar mais de US$ 10 bilhões (USD) em picos de vendas agregados.

A Takeda está confiante em sua capacidade de executar no curto prazo e alcançar um crescimento sustentável até 2024 e além, com seu portfólio de 14 marcas globais e lançamentos antecipados de produtos adicionais destinados a impulsionar sua trajetória de crescimento enquanto amadurecem suas plataformas de próxima geração.

Destaques adicionais incluem:

-- ~40 ativos de estágio clínico NME; 17 NMEs na Fase 2 e Fase 3

-- ?15 novos lançamentos em potencial nos próximos cinco anos na China

-- 8 possíveis NME, as melhores ou primeiras em sua classe sobre estudos fundamentais

-- ~50% do pipeline com designação de medicamento órfão

-- Modalidades diversificadas de pesquisa, incluindo terapias celulares e gênicas, pequenas moléculas e produtos biológicos

Força financeira

A Takeda está comprometida em manter as classificações de crédito de grau de investimento e permanece no caminho de atingir uma relação dívida líquida/EBITDA ajustado de 2 para 1 nos anos fiscais com término de março de 2022 a março de 2024, com uma rápida desalavancagem impulsionada por um forte fluxo de caixa e receitas provenientes de alienações de ativos não principais. Nos primeiros seis meses do ano fiscal 2019, a Takeda reduziu sua relação Dívida Líquida/EBITDA ajustado de 4,7x para 3,9x. Além disso, foram anunciadas quatro alienações de ativos não essenciais que, juntamente com outras alienações em potencial, devem atingir US$ 10 bilhões (USD).

Por meio de sinergias de custo esperadas com a aquisição da Shire, que devem atingir uma taxa de execução de aproximadamente US$ 2 bilhões (USD) por ano e eficiências de despesas operacionais, a Takeda também está se dirigindo para sua meta de uma margem de lucro operacional principal subjacente de cerca de 30% nos anos fiscais que terminam de março de 2022 a março de 2024. A Takeda continua comprometida com o retorno dos acionistas com uma política de dividendos bem estabelecida de 180 ienes por ação anualmente.

Compromisso orientado por valores com Ambiente, Social, Governança

Reconhecendo que as mudanças climáticas representam um risco para a saúde humana, incluindo a disseminação de doenças infecciosas, a Takeda fez dos esforços ambientais uma prioridade. Até o momento, a Takeda alcançou e superou suas metas ambientais previamente estabelecidas para 2020 antes do previsto, incluindo a redução de suas emissões de CO2 em 33,7% em comparação aos níveis de 2005. Promovendo o compromisso da Companhia com o meio ambiente, hoje a Takeda apresentará suas novas metas para 2040 para alcançar a neutralidade de carbono em toda a sua cadeia de valor. A Takeda pretende fazer isso eliminando todas as emissões de gases de efeito estufa (GEE) de suas operações (escopos 1 e 2), trabalhando com seus fornecedores para reduzir significativamente suas emissões (escopo 3) e abordando as emissões remanescentes do escopo 3 com compensações de carbono verificadas. A partir das emissões de GEE do ano fiscal 2019, a Companhia se compromete com a neutralidade de carbono (escopos 1, 2 e 3) através da compra de energia renovável e compensações de carbono verificadas, enquanto trabalha simultaneamente para reduzir as emissões de suas operações e fornecedores.

Além dos esforços ambientais da Takeda, seu compromisso geral com ESG, incluindo a Estratégia de Acesso a Medicamentos e o Programa Global de Responsabilidade Social Corporativa (Corporate Social Responsibility, CSR), foi reconhecido por vários índices ESG de referência. Desde 2014, a Takeda subiu 15 posições para a 5ª posição no mais recente Índice de Acesso a Medicamentos, que mede o comprometimento e as realizações no campo do acesso de pacientes a medicamentos e tratamentos em todo o mundo. A Takeda se orgulha de ter fornecido acesso a tratamentos inovadores e potencialmente salvadores de vidas para mais de 125 mil pacientes. Além disso, seu Programa de CSR direcionou mais de US$ 100 milhões (USD) a organizações que trabalham para prevenir doenças e melhorar os resultados de saúde em todo o mundo. A Takeda se orgulha de que os funcionários estejam envolvidos e selecionem as organizações que o Programa de CSR apoia. O relatório de valor sustentável de 2019 da Takeda fornece detalhes adicionais sobre seu compromisso com o ESG.

Os slides da apresentação da Conferência de Saúde da J.P. Morgan e um link para o webcast de áudio podem ser acessados no site da Takeda em: https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2019/

Sobre a Takeda Pharmaceutical Company LimitedA Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) é uma importante empresa biofarmacêutica global orientada por P&D; e baseada em valores sediada no Japão. Ela possui o compromisso de proporcionar uma saúde melhor e um futuro mais brilhante a pacientes ao transformar a ciência em medicamentos altamente inovadores. A Takeda foca suas iniciativas em quatro áreas terapêuticas: oncologia, doenças raras, neurociência e gastroenterologia (GI). Também realizamos investimentos de P&D; direcionados a terapias derivadas do plasma e vacinas. Estamos nos concentrando no desenvolvimento de medicamentos altamente inovadores que contribuem para fazer a diferença na vida das pessoas ao avançar a fronteira de novas opções de tratamento e potencializar nosso mecanismo aprimorado de P&D; colaborativo e capacidades para criar um pipeline robusto de modalidade diversa. Nossos funcionários estão comprometidos em melhorar a qualidade de vida para pacientes, trabalhando com parceiros em cuidados de saúde em mais de 80 países. Para obter mais informações, visite https://www.takeda.com.

Aviso importantePara os fins deste comunicado, "comunicado à imprensa" se refere a este documento, qualquer apresentação verbal, qualquer sessão de perguntas e respostas e qualquer material escrito ou verbal discutido ou distribuído pela Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") com relação a este comunicado. Este comunicado à imprensa (inclusive instruções verbais e qualquer pergunta e resposta em conexão ao referido comunicado) não tem a finalidade e não constitui, representa, ou faz parte de qualquer oferta, convite ou solicitação de oferta de compra, ou aquisição, subscrição, troca, venda ou alienação de títulos ou solicitação de voto ou aprovação em qualquer jurisdição. Nenhuma ação ou outro título está sendo oferecido ao público por meio deste comunicado à imprensa. Nenhuma oferta de títulos deve ser realizada nos Estados Unidos, exceto de acordo com o registro sob a Lei de Títulos Mobiliários de 1933 dos Estados Unidos, conforme alteração, ou de acordo com uma respectiva isenção. Este comunicado à imprensa está sendo oferecido (juntamente com qualquer outra informação que possa ser fornecida ao destinatário) com a condição de ser utilizado pelo destinatário apenas para fins informativos (e não para avaliação de qualquer investimento, aquisição, alienação ou outra qualquer transação). Não conformidade com essas restrições pode constituir violação das leis de valores mobiliários aplicável.

As empresas em que a Takeda direta ou indiretamente tenha investimentos são entidades separadas. Neste comunicado à imprensa, o termo "Takeda" é algumas vezes usado por conveniência onde forem feitas referências à Takeda e às suas subsidiárias em geral. Da mesma forma, as palavras "nós", "nosso/nossa" e "nossos/nossas" são também usadas para se referir a subsidiárias em geral ou a quem trabalha para elas. Essas expressões são também usadas onde não houver uma finalidade útil na identificação da empresa ou das empresas em particular.

Declarações prospectivasEste comunicado à imprensa e qualquer material distribuído em conexão com este comunicado pode conter declarações prospectivas, convicções ou opiniões sobre os negócios futuros, a posição futura e os resultados de operações da Takeda, inclusive estimativas, previsões, metas e planos da Takeda. Entre outras, as declarações prospectivas geralmente incluem palavras como "metas", "planos", "acredita", "espera", "continua", "visa", "pretende", "garante", verbos marcadores de futuro, possibilidade, probabilidade, dever, "antecipa" "estima", "projeta" ou expressões semelhantes ou negativas. As declarações prospectivas contidas neste documento são baseadas nas estimativas e suposições da Takeda somente na data deste documento. Tais declarações prospectivas não representam qualquer garantia da Takeda ou de sua administração do desempenho futuro e envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores, incluindo mas não limitados a: circunstâncias econômicas que envolvem os negócios globais da Takeda, incluindo condições econômicas gerais no Japão e os Estados Unidos; pressões e desenvolvimentos competitivos; alterações nas leis e regulamentos aplicáveis; o sucesso ou fracasso dos programas de desenvolvimento de produtos; decisões das autoridades reguladoras e sua época; flutuações nas taxas de juros e de câmbio; reclamações ou preocupações relacionadas à segurança ou eficácia de produtos comercializados ou candidatos a produtos; o momento e o impacto dos esforços de integração pós-fusão com empresas adquiridas; e a capacidade de desinvestir ativos que não são essenciais para as operações da Takeda e o momento de qualquer desinvestimento, qualquer um dos quais pode fazer com que os resultados, desempenho, realizações ou posição financeira reais da Takeda sejam materialmente diferentes de quaisquer resultados futuros, desempenho, realizações ou posição financeira expressas ou implícitas em tais declarações prospectivas. Para obter mais informações sobre estes e outros fatores que podem afetar os resultados, desempenho, realizações ou posição financeira da Takeda, consulte "Item 3. Informações principais - D. Fatores de risco" no Relatório Anual mais recente da Takeda no formulário 20-F e outros relatórios da Takeda arquivados na Comissão de Valores Mobiliários (Securities and Exchange Commission, SEC) dos EUA, disponível no site da Takeda, em: https://www.takeda.com/investors/reports/sec-filings/ ou no site www.sec.gov. Os resultados, as realizações, o desempenho futuro ou a posição financeira da Takeda podem ser materialmente diversos daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas. As pessoas que recebem este comunicado à imprensa não devem confiar indevidamente em nenhuma declaração prospectiva. A Takeda não assume nenhuma obrigação de atualizar qualquer declaração prospectiva contida neste comunicado à imprensa ou em qualquer outra declaração prospectiva que a empresa possa fazer, exceto se exigido por lei ou regra da bolsa de valores. O desempenho anterior não é um indicador de resultados futuros e os resultados da Takeda neste comunicado à imprensa podem não ser indicativos de - e não constituem - uma estimativa, previsão ou projeção dos resultados futuros da Takeda.

Determinadas medidas financeiras não IFRSEste comunicado à imprensa e materiais distribuídos em conexão a este comunicado incluem determinadas medidas financeiras não IFRS que não são apresentadas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting Standards, "IFRS"), tais como receita subjacente, lucro operacional principal, lucro operacional principal subjacente, lucro líquido principal, EPS principal subjacente, dívida líquida, EBITDA, EBITDA ajustado e fluxo de caixa livre. A administração da Takeda avalia os resultados e toma decisões de operação e investimento usando medidas IFRS e não IFRS incluídas neste comunicado à imprensa. Estas medidas não IFRS excluem determinados itens de receita, custo e fluxo de caixa que são incluídos em, ou calculados de maneira diferente das medidas mais comparáveis apresentadas em conformidade com IFRS. Ao incluir estas medidas não IFRS, a administração visa fornecer aos investidores informações adicionais para analisar melhor o desempenho, resultados principais e tendências subjacentes da Takeda. As medidas financeiras não IFRS da Takeda não são preparadas em conformidade com a IFRS e tais medidas não IFRS devem ser consideradas como um suplemento, e não substituto, das medidas preparadas de acordo com a IFRS (às vezes denominadas medidas "informadas"). Recomendamos que os investidores analisem a reconciliação de medidas financeiras não IFRS com relação às suas medidas IFRS mais diretamente comparáveis.

Informações adicionais sobre determinadas medidas não IFRS da Takeda estão publicadas no site de relações com investidores, em https://www.takeda.com/investors/reports/quarterly-announcements/quarterly-announcements-2019/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

