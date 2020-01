Comunicado do Business Wire :Zayed Sustainability Prize

Sua Alteza Xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Príncipe Herdeiro de Abu Dhabi e Vice Comandante Supremo das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos, entregou os prêmios aos 10 vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, com a participação de vários líderes mundiais, na cerimônia de premiação anual, coincidindo com o início da Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi.

Agora em sua 12a edição, o prêmio anual de US$ 3 milhões é o prêmio de sustentabilidade pioneiro dos Emirados Árabes Unidos por reconhecer soluções inovadoras, impactantes e inspiradoras de pequenas e médias empresas (PMEs), organizações sem fins lucrativos (NPOs) e escolas secundárias. Evoluindo de seu foco anterior em soluções relacionadas à energia, em 2018, este foi o segundo ano em que o Prêmio ofereceu premiações com um escopo mais amplo de cinco categorias em: Saúde, Alimentação, Energia, Água e Escolas Secundárias Globais.

Falando antes da cerimônia de premiação, Sua Alteza o Xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan disse: "A cada ano, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade marca novas conquistas em sua missão global de recompensar a inovação e o impacto nas áreas de sustentabilidade e humanitarismo. Neste ano marcante de preparação estratégica para os próximos 50 dos Emirados Árabes Unidos, inspiramo-nos em nosso compromisso comum de honrar a visão de nosso pai fundador, Xeque Zayed, que estabeleceu o plano para um futuro sustentável. Esperamos continuar a desenvolver o incrível impacto global do Prêmio, para que ele continue a transformar milhões de outras vidas nos próximos anos."

Sua Alteza acrescentou: "Os Emirados Árabes Unidos, sob a liderança de Sua Alteza Xeque Califa bin Zayed Al Nahyan, presidente dos Emirados Árabes Unidos, continuam a reforçar a sustentabilidade por meio de vários programas e iniciativas como o Prêmio Zayed de Sustentabilidade, que ganha impulso todos os anos à luz de seu impacto e papel fundamental no atendimento às comunidades e na divulgação da mensagem de doação dos Emirados Árabes Unidos."

Ao parabenizar os vencedores, Sua Alteza Xeque Mohammed bin Zayed destacou a importância de incentivar a próxima geração de pioneiros e inovadores a serem campeões da sustentabilidade e o papel significativo que desempenharão no avanço de seu impacto no desenvolvimento sóciocultural e econômico. Sua Alteza também elogiou o nível de sofisticação que alguns dos projetos exibem e o impacto a longo prazo que terá no nível da comunidade mundial e local.

Sua Alteza Xeque Mohamed bin Zayed parabenizou os vencedores e entregou prêmios nas cinco categorias; a categoria Escolas Secundárias Globais foi dividida em vencedores de seis regiões do mundo.

O evento contou com a presença de vários chefes de estado, ministros e outros dignitários sêniores dos Emirados Árabes Unidos e do exterior, além de vencedores anteriores, beneficiários e finalistas de 2020.

Na categoria Saúde, a GLOBHE da Suécia recebeu o prêmio por seus serviços baseados em drones e plataforma global proprietária de dados de drones por ajudar na prevenção e resposta a desastres da saúde. Com mais de 3.600 pilotos de drones, em 48 países, conectados a plataformas automáticas de análise de dados, usando Inteligência Artificial (IA), a solução teve impacto em 100.000 pessoas através da intervenção de organizações governamentais e não-governamentais (ONGs), abordando epidemias de cólera e malária, em Malawi e Lago Victoria.

A Okuafo Foundation foi a vencedora com base em Gana na categoria de Alimentos e foi reconhecida por seu aplicativo de smartphone que utiliza IA, aprendizado de máquina (ML) e análise de dados para prever e detectar doenças e infestações de culturas e oferece soluções recomendadas, baseadas no conhecimento científico, em tempo real. O aplicativo permitiu que os agricultores reduzissem as despesas com pesticidas e aumentassem a produtividade e as colheitas em até 50%, aumentando assim seus lucros e renda disponível.

No prêmio da categoria Energia, o vencedor de 2020 foi Eletricistas sem Fronteiras (EWB). A agência internacional de ajuda sem fins lucrativos foi reconhecida por fornecer equipamentos solares de alta qualidade para acampamentos de refugiados e por fornecer treinamento aos refugiados para consertar o equipamento, garantindo assim o acesso a longo prazo à eletricidade e resolvendo questões sociais, como questões de segurança. Até o momento, sua abordagem inovadora impactou 8.000 vidas em Cox's Bazar, Bangladesh, o maior campo de refugiados do mundo, que se beneficiaram de iluminação segura e sustentável, levando a menos crimes, além de espaços para reconstruir sua vida social e comunitária. Em suas operações globais, 50.000 pessoas em 38 países se beneficiaram de 129 projetos em andamento, fornecendo a mais de um milhão de beneficiários melhor acesso a eletricidade e água.

A Ceres Imaging, dos EUA, foi o vencedor deste ano na categoria Água e foi reconhecida por seus sensores de imagem espectral proprietários e análises baseadas em IA para otimizar o uso da água na agricultura. As tecnologias baseadas em dados da Ceres Imaging permitiram práticas de irrigação mais eficientes e fornecimento de água suficiente para satisfazer a sede e a fome de uma crescente população global. Atualmente, a Ceres Imaging atende a aproximadamente 1.000.000 de acres de terra, nos EUA e na Austrália.

Sua Excelência Ólafur Ragnar Grímsson, ex-presidente da República da Islândia e presidente do júri do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, declarou: "Todos os anos, os vencedores do Prêmio Zayed de Sustentabilidade continuam nos surpreendendo e nos cativando com contribuições inovadoras que transformarão positivamente algumas das áreas mais desfavorecidas do mundo e comunidades vulneráveis. Eles são uma inspiração para as pessoas, jovens e idosos, e são absolutamente essenciais para cumprir as prioridades de desenvolvimento sustentável que afetam a todos nós."

Sua Excelência, o Dr. Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Estado dos Emirados Árabes Unidos e Diretor Geral do Prêmio Zayed de Sustentabilidade, disse: "Valorizamos muito a visão e as diretrizes da liderança sábia dos Emirados Árabes Unidos, parte integrante do sucesso e dos objetivos do Prêmio, ao mesmo tempo em que apoiamos a visão de sustentabilidade do falecido Xeque Zayed. Parabenizo a todos os vencedores dos prêmios deste ano por participarem de um dos ciclos mais competitivos que o Prêmio já viu até o momento."

Sua Excelência continuou: "Os objetivos do Prêmio continuam ressoando com toda uma nova geração de inovadores pioneiros e futuros líderes em sustentabilidade, já tendo impactado 335 milhões de pessoas em todo o mundo, direta ou indiretamente, acrescentando que o Prêmio Zayed de Sustentabilidade também busca ampliar ainda mais o impacto por meio de iniciativas como o recentemente anunciado '20by2020', que aplicará soluções de sustentabilidade desenvolvidas por vencedores e finalistas a comunidades vulneráveis em 20 países até o final deste ano."

Na categoria Escolas Secundárias Globais, seis escolas, cada uma representando uma região do mundo, recebem um prêmio, e as escolas secundárias enviam propostas de projetos para criar ou aumentar uma solução que eles desenvolveram para a escola ou a comunidade local. O objetivo desta categoria, apresentado ao Prêmio em 2012, é inspirar os jovens a se tornarem pioneiros, inovadores e defensores da sustentabilidade, que contribuirão para um futuro mais sustentável.

Os ganhadores dos prêmios 2020 foram: Air Batalla (Colômbia), representando as Américas; Hakimi Aliyu Day Secondary (Nigéria), representando a África subsaariana; Al Amal Junior High School (Marrocos), representando a região do Oriente Médio e Norte da África; United World College - Mostar (Bósnia e Herzegovina), representando Europa e Ásia Central; Bloom Nepal School (Nepal), representando o Sul da Ásia e Eutan Tarawa Ieta Junior Secondary School (Kiribati), representando Ásia oriental e Pacífico.

O formato do Prêmio permite que as organizações enviem soluções que afetaram as comunidades ou nações às quais atendem, com os vencedores das categorias Saúde, Alimentação, Energia e Água reivindicando um fundo de prêmios de US$ 600.000. A categoria Escolas Secundárias Globais incentiva inscrições de projetos de sustentabilidade liderados por estudantes e que eles gostariam de implementar na escola ou nas comunidades vizinhas.

Sobre o Prêmio Zayed de Sustentabilidade

Estabelecido pela liderança dos Emirados Árabes Unidos, em 2008, para homenagear o legado do pai fundador dos Emirados Árabes Unidos, o falecido Xeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade é o prêmio global pioneiro dos Emirados Árabes Unidos por reconhecer soluções humanitárias e de sustentabilidade em todo o mundo.

Com uma cerimônia anual de premiação, realizada todos os anos durante a Semana de Sustentabilidade de Abu Dhabi, o Prêmio Zayed de Sustentabilidade reconhece e premia pioneiros e inovadores comprometidos em desenvolver e acelerar soluções impactantes que atendem comunidades e pessoas desfavorecidas, construindo hoje um legado duradouro para os futuras gerações vindouras.

As categorias do Prêmio Zayed de Sustentabilidade são: Saúde, Alimentação, Energia, Água e Escolas Secundárias Globais.

