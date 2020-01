A presidente democrata da Câmara de Representantes, Nancy Pelosi, firmou nesta quarta-feira as acusações contra Donald Trump e as enviou ao Senado, que decidirá sobre o impeachment do presidente americano.

"Hoje entramos para a história", declarou Pelosi durante uma cerimônia solene. A ata de acusação foi levada em seguida ao Senado no Capitólio, sede do Congresso em Washington.