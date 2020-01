Explosão em fábrica de produtos químicos deixou três mortos na Espanha

Três pessoas morreram na violenta explosão em uma fábrica de produtos químicos em um parque industrial na Catalunha (nordeste da Espanha), que causou um incêndio espetacular, segundo um novo balanço divulgado nesta quarta-feira pelas autoridades.

Um trabalhador que havia sobrevivido com queimaduras graves morre durante o dia, menos de 24 horas depois do acidente, que ocorreu na noite de terça-feira nas instalações da empresa Iqoxe, no complexo petroquímico localizado perto da cidade portuária de Tarragona, por razões ainda desconhecidas.

Há outra pessoa com extensas queimaduras, segundo informações fornecidas pelos serviços de emergências médicas.