Whitney Houston e Notorious B.I.G. entre os indicados para o Hall da Fama do Rock

A cantora pop Whitney Houston e o rapper The Notorious B.I.G., ambos já falecidos, estão entre os indicados para integrar o Hall da Fama do Rock and Roll de 2020, anunciou nesta quarta-feira (15) a instituição.

Juntamente com eles foram indicados também os grupos Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Doobie Brothers e T-Rex.

O rapper The Notorious B.I.G., orgulho da cidade de Nova York e considerado um dos melhores de todos os tempos, foi incluído em seu primeiro ano de elegibilidade, que ocorre 25 anos depois do lançamento de seu primeiro álbum.

O artista nascido como Christopher Wallace e conhecido coloquialmente como Biggie foi morto em 1997 em Los Angeles, aos 24 anos, em um tiroteio que alguns especulam ser parte de uma disputa entre rappers das costas leste e oeste dos Estados Unidos.

Houston, a artista feminina mais premiada de todos os tempos, morreu aos 48 anos em 2012, após uma luta pública contra as drogas.

A inclusão de Houston e Biggie marca a continuidade da aceitação crescente de gêneros diferentes do rock pela instituição. Nos últimos anos, o rapper Tupac Shakur, Radiohead e Janet Jackson foram incluídos.

No entanto, a organização fundada no início dos anos 1980 enfrentou críticas ao longo dos anos por sua falta de diversidade e reconhecimento limitado das mulheres.

Durante a cerimônia do ano passado, Jackson mencionou a questão em seu discurso de aceitação, pedindo para que em 2020 fossem "incorporadas mais mulheres".

Mas apenas três mulheres estavam na lista de potenciais candidatos deste ano, Houston, que conseguiu entrar, Pat Benatar e a banda Rufus com cantora Chaka Khan.

Os novos integrantes serão anunciados na cerimônia anual marcada para 2 de maio na cidade natal do Hall da Fame em Cleveland, Ohio.

Os membros são escolhidos por meio de uma pesquisa com mais de 1.000 músicos, historiadores e membros da indústria, que avaliam o trabalho profissional, a inovação, a habilidade e a influência dos candidatos.