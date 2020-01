Primeiro lançamento de foguetes contra Israel desde morte de Soleimani

Quatro foguetes foram lançados nesta quarta-feira (15) da Faixa de Gaza contra Israel, no primeiro ataque desde a incursão dos Estados Unidos contra o general iraniano Qassem Soleimani, informou o exército israelense.

"Dois desses (quatro) foguetes foram interceptados pelo escudo antimísseis Cúpula de ferro", disse o exército israelense em uma mensagem aos meios de comunicação, sem informar se os outros dois haviam tocado o solo israelense.

Com os ataques com foguetes, foram ouvidas sirenes nas aldeias israelenses nos arredores da Faixa de Gaza, enclave palestino de dois milhões de habitantes, que em novembro foi cenário de confrontos entre as forças israelenses e a jihad islâmica, movimento islamista armado.

Após uma incursão israelense contra um comandante da jihad islâmica, o movimento respondeu com mais de 450 ataques com foguetes contra Israel, a maioria dos quais foram interceptados pelo sistema antimísseis israelense.

Posteriormente, o exército israelense bombardeou as posições da jihad islâmica, lançando ataques fatais contra cerce de 30 pessoas, entre elas oito membros da mesma família palestina.

Um porta-voz do exército confirmou que esses disparos foram os primeiros dirigidos a Israel desde o começo do ano e os primeiros também desde a morte do general iraniano Qassem Soleimani em uma operação americana em Bagdá.