Comunicado do Business Wire :LEGO Education

LEGO® Education está comemorando seu 40º aniversário com o lançamento mundial da sua mais nova solução educacional, a LEGO® Education SPIKE? Prime. O SPIKE Prime reúne os blocos da LEGO, um hub programável de múltiplas portas, sensores e motores, tudo alimentado pelo aplicativo de envolvimento SPIKE com linguagem de programação Scratch juntamente com 32 plano de aula. SPIKE Prime continurá o legado da LEGO Education desde 1980 como pioneira em aprendizagem prática, transformando o modo como os alunos aprendem os tópicos STEAM.

Desde o seu lançamento em abril de 2019, LEGO Education SPIKE Prime tem sido o produto mais antecipado da LEGO Education. SPIKE Prime oferece uma experiência de aprendizagem intuitiva, naturalmente adaptativa e altamente inclusiva que ajuda os alunos a construírem confiança e desenvolver o STEAM essencial e as habilidades do século 21 que eles precisam para serem bem-sucedidos em um cenário uma mão de obra que muda rapidamente. LEGO Education SPIKE Prime está disponível para compra hoje por $329,95, e será apresentado na Bett Show em Londres, de 22 a 25 de janeiro.

Com treinamento para os professores, guias de inicialização e planos de aula gratuitos, SPIKE Prime foi desenhado para ser fácil e intuitivo para os professores e seus alunos. Três cursos de treinamento presencial ministrado por instrutores de certificados pela LEGO Education Academy também estão disponíveis para garantir que os professores tenham tudo o que eles precisam para integrar de modo confiante e bem-sucedido o SPIKE Prime aos currículos e planos de aula existentes.

"Como educador que está sempre tentando modos novos para ensinar os tópicos STEAM, estou entusiasmado com o LEGO Education SPIKE Prime porque ele se adequa aos elementos criativos e à mentalidade do criador que ajudam a levar os alunos a todos os níveis envolvidos e exercícios práticos na sala de aula", disse Jon Bishop, coordenador K-12 STEM para o Distrito Escolar de Canton e Educador Master da LEGO. "Todos sabemos que os tópicos STEAM são importantes e com o SPIKE Prime você pode levar isso para a sala de aula - seja uma aula de STEAM dedicada ou aula de robótica ou em um curso de ciências, matemática ou até mesmo inglês. A diversidade do SPIKE Prime me deixa mais entusiasmado ainda para levá-lo ao meu distrito escolar".

SPIKE Prime se junta aos 40 anos do legado da LEGO Education de soluções de aprendizagem práticas que são intercurriculares, fáceis de implementar, se adequam a todos os níveis de aprendizes e são customizáveis para atender às necessidades de qualquer sala de aula desde K-12. Todo o portfólio da LEGO Education, agora incluindo o SPIKE Prime, foi especificamente desenhado para que os alunos tenham lições práticas que os desafiem a pensar de modo crítico e criativo, solucionar problemas e se comunicar efetivamente com os demais. Com suas soluções de aprendizagem práticas contínuas, a LEGO Education ajuda os professores a incorporarem a aprendizagem prática STEAM à sala de aula para motivar todos os alunos e promover a construção da confiança na aprendizagem.

"Uma vez que muita coisa mudou nos 40 anos desde que a LEGO Education foi formada, a missão com a qual nos comprometemos continua tão relevante hoje como era então", diz Esben Stærk, presidente, LEGO Education. "A aprendizagem divertida é o centro da nossa empresa e sempre acreditamos que a aprendizagem prática constrói a confiança e as habilidades que as crianças precisam. Com a aceleração da inteligência artificial, a Internet das Coisas e a automação, é mais importante do que nunca capacitar os professores com soluções e recursos como o SPIKE Prime que engajará todos os alunos na aprendizagem STEAM e desenvolverá todas as habilidades necessárias no mercado de trabalho do século 21".

Programa Educador Master da LEGO Education

Enquanto a LEGO Education comemora seu 40º aniversário, ela também comemora os educadores que inspiram e desenvolvem os construtores de amanhã. O Programa Educador Master da LEGO Education reconhece aqueles professores que compartilham a missão da LEGO Education na construção da confiança dos seus alunos e nas habilidades do século 21. Os Educadores Master são os heróis de todos os dias tendo impacto em suas salas de aula com a aprendizagem prática da LEGO e são, eles mesmos, aprendizes da vida inteira, buscando novos meios de engajar seus alunos. Através do Programa Educador Master, os educadores da mesma mentalidade podem compartilhar conhecimento e ideias para o sucesso dos alunos com o apoio dos seus pares e da LEGO Education.

As inscrições para o grupo de Educadores Master 2020 agora estão sendo aceitas. Os educadores interessados na Austrália, Rússia e Reino Unido e nos Estados Unidos estão convidados a se inscrever até 30 de abril de 2020. Detalhes sobre o programa, processo de inscrição e elegibilidade para o programa podem ser encontrados em: LEGOeducation.com/MasterEducators.

Assista este vídeo para saber mais sobre a história completa dos 40 anos da LEGO Education. Para saber mais sobre a nova solução da LEGO Education, visite: www.legoeducation.com/meetSPIKEprime.

Sobre oLEGO® Education SPIKE? Prime

-- Projetado para idades acima de 10 anos, séries 6-8.

-- Preço $329,95 por conjunto, que pode ser compartilhado por dois alunos por vez.

-- Baseado na plataforma de codificiação Scratch arrastar e soltar e disponível para iOS, Chrome, Windows 10, Mac e Android

-- 32 aulas ajudam os professores a começar e a fazer a integração do SPIKE Prime em uma variedade de aulas desde ciências a matemática, até estudos sociais e artes e idiomas, de modo incrivelmente fácil

-- Assegura que múltiplas salas de aula possam compartilhar os conjuntos dentro da escola com o tempo de aula de 45 minutos

-- Inclui 11 novos elementos inovadores desenvolvidos pela LEGO Education e o LEGO Group, visto pela primeira vez no SPIKE Prime

-- Disponível para compra no website da LEGO Education ou através dos revendedores autorizados

-- Leva a criatividade e o engajamento do STEAM aos programas extracurriculares, clubes de robótica, programas de codificação e espaços de criadores com o Conjunto de Expansão do LEGO® Education SPIKE? Prime definido pela LEGO Education (vendido separadamente)

-- O Conjunto de Expansão e a unidade Pronta para Competição agora pode ser usadas em competições pelas equipes que competem em robótica, incluindo FIRST® LEGO® League e a World Robot Olympiad

Sobre a LEGO® Education

A LEGO® Education oferece experiências de aprendizagem STEAM divertidas, práticas e baseadas no sistema de blocos, hardware, software e conteúdo da LEGO® para alunos e seus professores no início da aprendizagem, na educação primária e secundária, e também durante os programas e competições pós-escola. Essas soluções criam um ambiente para uma aprendizagem ativa e colaborativa, em que os alunos desenvolvem habilidades para seu futuro, uma paixão pela aprendizagem ao longo da vida e confiança em sua capacidade de aprender e solucionar problemas, preparando-os para o sucesso no decorrer da vida.

LEGO, o logotipo da LEGO, o logotipo SPIKE, os logotipos MINDSTORMS e MINDSTORMS são marcas comerciais e/ou propriedades com direitos autorais do LEGO Group. ©2020 The LEGO Group. Todos os direitos reservados.

