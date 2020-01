Trump celebra o acordo comercial entre EUA e China, mas mantém tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nesta quarta-feira a assinatura de um "crucial" acordo comercial com a China, em uma cerimônia em Washington com o principal negociador chinês, Liu He.

"Hoje demos um passo crucial, um que não tínhamos dado antes com a China", que garantiu um intercâmbio "justo e recíproco", disse Trump na cerimônia na Casa Branca.

Ele garantiu que o pacto contém "compromissos substanciais e executáveis", mas afirmou que as tarifas impostas aos produtos chineses vão se manter até a "fase dois" ser concluída.

Trump ainda anunciou que visitará a China em um "futuro não muito distante".