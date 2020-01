Democrata Adam Schiff liderará a acusação do julgamento contra Trump

O presidente do Comitê de Inteligência da Câmara de Representantes, Adam Schiff, vai liderar a acusação contra o presidente Donald Trump no processo de impeachment que terá lugar no Senado dos Estados Unidos, informou nesta quarfa-feira a líder democrata Nancy Pelosi.

Pelosi afirmou que Schiff, um congressista democrata da Califórnia, será o líder da equipe da Câmara de Representantes no julgamento contra Trump.

Schiff lidera a investigação na Câmara que levou à acusação de Trump por abuso de poder e obstrução da justiça.