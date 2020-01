Premiê russo apresenta renúncia de seu governo

O primeiro-ministro russo, Dmitri Medvedev, apresentou a renúncia de seu governo ao presidente Vladimir Putin, nesta quarta-feira (15), um anúncio feito após o discurso do chefe de Estado sobre reformas da Constituição.

"Nós, enquanto governo da Federação da Rússia, devemos dar ao presidente do nosso país os meios de tomar todas as medidas que se impõem. É por esse motivo (...) que o governo, em seu conjunto, entrega sua demissão", afirmou Medvedev, segundo agências russas de notícias.

O presidente agradeceu a seu primeiro-ministro e a seu gabinete e lhes pediu que concluam os assuntos correntes até a nomeação de uma nova equipe.

"Quero lhes agradecer por tudo o que fizeram, expressar minha satisfação com os resultados obtidos (...) mesmo que não tenham conseguido tudo", declarou.

Muito próximo a Putin, Medvedev explicou que renunciou, após a decisão de seu mentor de realizar "mudanças fundamentais na Constituição" russa, reformas estas que modificam - segundo ele - "o equilíbrio dos Poderes [Executivo, Legislativo e Judiciário]".

Nesta quarta, Vladimir Putin propôs uma série de reformas da Constituição para reforçar os poderes do Parlamento, embora preservando o caráter presidencial do sistema político no qual está à frente há 20 anos.

Dimitri Medvedev foi presidente de 2008 a 2012, já que Putin teve de ceder o posto diante de restrições constitucionais. Neste período, foi chefe de governo. Em 2012, a dupla voltou a trocar de lugar.