Volkswagen é multada por manipulação de motores na Polônia

O Escritório Polonês de Concorrência e Proteção ao Consumidor (UOKiK) anunciou nesta quarta-feira (15) uma multa de mais de 120 milhões de zlotys (28,5 milhões de euros) à subsidiária polonesa do grupo Volkswagen, no âmbito do escândalo de motores manipulados.

"A Volkswagen manipulou indicadores de emissão de gás e enganou os consumidores", afirmou o escritório em um comunicado divulgado em seu site.

"Este procedimento foi utilizado por oito anos (de 2008 a 2016). Durante a investigação, nunca houve propostas de uma solução amigável por parte do grupo ", disse o presidente da UOKiK, Marek Niechcial, citado no comunicado.

Em resposta a esta decisão, o grupo Volkswagen Polska declarou que "não via base legal para a sanção imposta pela UOKiK".

Em 2015, a Volkswagen reconheceu ter equipado mais de 11 milhões de carros com um programa de computador que fazia os carros parecerem menos poluentes do que realmente eram.

Desde então, o "Dieselgate" custou à VW mais de 30 bilhões de euros em despesas legais, multas e indenizações, principalmente nos Estados Unidos.