Federer e Nadal doam 172.000 dólares para combater incêndios na Austrália

Roger Federer e Rafael Nadal doaram juntos 250.000 dólares australiano, cerca de 172.000 dólares americanos, para um fundo de ajuda à Austrália, país assolado por gigantescos incêndios que provocaram danos ecológicos catastróficos.

Os dois maiores nomes do tênis, que juntos somam 39 títulos de Grand Slam, participaram em Melbourne de um evento de exibição para arrecadar fundos nesta quarta-feira para ajudar as vítimas dos incêndios, numa cidade contaminada pela fumaça.

Outras estrelas do tênis estavam presentes, como Serena Williams, Caroline Wozniacki, Novak Djokovic, Naomi Osaka, Petra Kvitova, Dominic Thiem, Coco Gauff, Nick Kyrgios, Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev.

As estrelas do tênis disputaram alguns jogos em equipe, numa quadra coberta, para ajudar na arrecadação de fundos.

"Quero só me divertir um pouco esta noite e espero que possamos superar isso", declarou o australiano Nick Kyrgios, um dos tenistas mais comprometidos com a causa e que jogou um set contra Federer no evento.

Os incêndios, que causaram a morte de 28 pessoas, segundo balanço oficial, já destruíram mais de 2.000 casas e queimaram uma área de 100.000 quilômetros quadrados -uma superfície maior que a de um país como a Coreia do Sul-, além de adiar a disputa da fase classificatória do Aberto da Austrália.

A eslovena Dalila Jakupovic precisou abandonar sua partida de classificação devido à fumaça. Os tenistas que se viram obrigados a jogar nessas condições protestaram.

Os organizadores descartam a possibilidade de adiar o primeiro Grand Slam da temporada, afirmando que a cidade de Melbourne conta com um número suficiente de quadras cobertas para a disputa do torneio.